Fanø-festival kunne sælge flere billetter, men vil ikke

Fanø Vesterland kunne i år for første gang melde udsolgt, men det frister ikke arrangørerne til at udvide festivalen. Små 6.000 var på plads på festivalpladsen ved Færgelejet i Nordby.

- Men det gør vi ikke. Vores festival er lille og intim, og hvis der kommer for mange mennesker på pladsen, forsvinder det hyggelige, siger Jesper Møller, der mener at kunne have solgt "en del flere billetter", end der var sat til salg, uden at han kan sætte eksakt tal på.

Han erkender, at det er fristende at sælge flere billetter, når der står folk ved indgangen og gerne vil købe.

- Vi har virkelig kæmpet for at komme her til, og jeg synes faktisk, at vi har fortjent det, siger Jesper Møller.

Fanø: For første gang kunne arrangørerne bag Fanø Vesterland i år tænde de røde lamper som tegn på udsolgt, og det er lidt af en milepæl, der er nået for arrangør Jesper Møller.

Vi har intet ønske om at vækste yderligere, så jeg vil tro, at vi holder fast i det nuværende budget til musik.

Udfordringer

Fredagen bød på udfordringer af både elektronisk og meteorologisk karakter.

- Skybruddet var vi ikke herre over, men der kom vores store telt virkelig til sin ret. Til gengæld ærgrer jeg mig over det nedbrud, der gjorde, at vi ikke kunne betjene de gæster, der havde fået lavet et specielt internt hævekort til festivalen. Det drejede sig om cirka 100 gæster. Det beklager vi, men heldigvis fungerede det igen lørdag. Og så må jeg lette på hatten for de omkring 325 frivillige, der bare har knoklet og er steppet op med et smil og været klar til at løse de opgaver og problemer, der altid opstår undervejs, siger Jesper Møller.

Sidste år gav festivalen et underskud på omkring 200.000 kroner, og det betød, at der i år var skruet lidt ned for budgettet til musikken.

- Det er alt for tidligt at begynde at slå to streger på bundlinjen, men jeg synes umiddelbart, det ser fornuftigt ud. Og det skal det også gøre, hvis festivalen skal fortsætte, siger Jesper Møller.