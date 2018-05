Fanø fejrer kærligheden med en pride

En pride er et slags protestoptog mod snæversynethed og homofobi og omvendt en hyldest til kærligheden og mangfoldigheden. Ofte bliver et regnbueflag brugt som symbol på en pride og mangfoldighed.

- Det skal vi have, fordi det er på tide, at vi lader hinanden være i fred. På tide, at vi lader være med at se skævt til dem, der ikke lige er i brun-sovs-segmentet. På tide, at vi tager de skeptiske biller af og i stedet tager love-brillerne på, siger Jeanett Exner, der til daglig er kreativ direktør på Realen og er Johnny Madsens art manager.

- Jeg vidste jo ikke en pind om at arrangere en pride, så Mona har været en uvurderlig hjælp. Jeg er jo bare en mor, der frygter, at min datter ikke kan holde sin partner i hånden uden frygt for at blive overfaldet, siger Exner.

Hun tog kontakt til blandt andet Århus Pride for at få hjælp og svar på et hav af spørgsmål, og fra Århus har Mona Lindaa ifølge Jeanett Exner adskillige gange taget turen til Fanø for at hjælpe.

- Da var der, jeg fik idéen til at lave en pride på Fanø, og de unge mennesker var helt enige i, at det var en god idé, fortæller Exner.

- Vi havde stuen fuld af unge mennesker, hvoraf de fleste havde partnere af samme køn. Da Simon Schelde og hans partner ankom, hørte vi om det angreb, han havde været ude for, da en mand i et tog slog ham i ansigtet og spyttede på ham, da han gav sin partner et kys på kinden. Da vendte den festlige stemning til gråd og fortvivlelse, fortæller Jeanett Exner.

Lokal opbakning

Således er det kommet i stand, at Fanø den 11. juni får sin egen pride i Nordby, og arrangør Jeanett Exner er glad for den opbakning, hun har oplevet fra de lokale.

Borgmesteren holder tale, Fanø Bryghus laver en speciel Pride-øl, og der er indgået et samarbejde med foreningen bag Late Night.

Frygter du negative reaktioner på arrangementet?

- Det håber jeg fandeme ikke. Jeg ved, at der er blevet klaget over mit regnbueflag, uden at der dog er sket yderligere ved det. Men hvem pokker kan da have noget som helst i mod en hyldest til kærligheden og mangfoldigheden? Skulle der komme klager, vil min reaktion være, at vi så afholder to prides om året i stedet for en, lover Jeanett Exner trodsigt.

Hendes succeskriterium er, at arrangementet bliver synligt for alle, og at der bliver taget godt imod det.

- Hele Danmark er inviteret, og jeg vil allerede nu love, at det bliver en tilbagevendende årlig begivenhed, for på Fanø er der plads til alle, siger Jeannet Exner.