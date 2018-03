Fanø er fortsat regionens drukkonge

- Ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv er niveauet stadig problematisk, men det er positivt, at tallet er blevet lavere, siger Johan Brink Jensen.

Fanø: Beboerne på Fanø er stadig nummer et, når det kommer til alkohol. I den nye sundhedsprofil fra Region Syddanmark kan man se, at over hver fjerde overskrider Sundhedsstyrelsens anbefaling om højst syv genstande om ugen for kvinder og 14 genstande for mænd. Statistikken viser dog en fremgang i forhold til seneste måling i 2013 på 5,5 procentpoint. Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Johan Brink Jensen (S), er tilfreds med fremgangen.

Sundhedsprofilen er den største nationale sundhedsundersøgelse. Den blev gennemført første gang i 2010, så i 2013 og nu altså i 2017.Region Syddanmark har foretaget undersøgelsen i eget område, og her har godt 40.000 syddanskere medvirket i undersøgelsen, hvor de har vurderet deres eget helbred og sundhed i et spørgeskema. På den baggrund har Region Syddanmark kunnet sammenfatte undersøgelsen til et øjebliksbillede af syddanskernes sundhedstilstand.

Alkohol er et stort problem

Næsten hver fjerde på øen viser også tegn på et problematisk alkoholforbrug, hvilket også giver en førsteplads i regionen. Tegn på problematisk alkoholforbrug kan for eksempel være, at man jævnligt drikker en øl som det første om morgenen, eller at man har følt sig skamfuld over sine alkoholvaner. Det er et stort problem, siger udvalgsformand fra Region Syddanmark.

- Alkohol er direkte eller indirekte årsag til over 200 forskellige sygdomme, der hvert år slår mange danskere ihjel. Derfor er det så vigtigt, at vi får nedbragt forbruget af alkohol, siger Bo Libergren (V), formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, i en pressemeddelelse.

Forbruget i regionen er da også på vej ned med et lille fald på 1,5 procentpoint siden seneste måling i 2013.