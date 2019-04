Fanø er blandt de hurtigste til at give byggetilladelser

Michael Mathiesen, formand for Dansk Byggeri Sydjylland, siger at lange sagsbehandlingstider i kommunerne går ud over håndværksmestrenes planlægning. Arkivfoto: Kirstine Mengel

Dansk Byggeri og Kommunernes Landsforening (KL) har lavet en opgørelse over, hvor kvikke Danmarks 98 kommuner er til at udstede byggetilladelser. På Fanø tog det sidste år i gennemsnit kun 14 dage at få en ansøgning om byggetilladelse behandlet ved kommunen. I Esbjerg tog det 41 dage. Inden champagnepropperne sprænger, hører det med til historien , at Fanø kommune kun modtog 128 ansøgninger, mens Esbjerg Kommune fik over det tidobbelte.

Fanø: Med en sagsbehandlingstid på kun 14 dage er Fanø den hurtigste kommune i Sydjylland til at behandle ansøgninger fra både borgere og erhvervsliv, når de søger om byggetilladelser. På landsplan ryger Fanø ind på en fjerdeplads. Den gennemsnitlige behandlingstid på landsplan er 46 dage, og med en gennemsnitlig ventetid på 41 dage holder Esbjerg Kommune sig under landsgennemsnittet. Dog er ventetiden på at få en byggesag afgjort næsten tre gange så lang i Esbjerg som på Fanø. Det er der en naturlig forklaring på, siger Ole Eriksen, kontorchef ved Teknik- og Miljøforvaltningen i Esbjerg Kommune. - Vi er landets femtestørste by. Vi har rigtig mange erhvervssager, både etageboligbyggeri, lager og kontorbyggeri. Erhvervssagerne tager ofte længere tid at behandle, da det typisk er større byggeprojekter. På erhvervsbyggeri har vi flere dage til at nå KL's servicemål. Det betyder noget, når man kigger på gennemsnittet for parcelhusbyggeri og erhvervssager, siger Ole Eriksen og fortsætter: - Derudover har vi et stort antal lovliggørelsessager, hvor en borger skal have lovliggjort byggeri på en eksisterende parcelhusgrund. De indgår ikke i statistikken, men de tærer på forvaltningens ressourcer, hvorfor der er mindre tid til andre sager. Esbjerg Kommune behandlede i 2017 1.360 ansøgninger om byggetilladelser, mens tallet sidste år steg til 1.498 ansøgninger.

Det viser undersøgelsen Fanø Kommune er kun overgået af Thisted med 13 dage, Syddjurs med 11 dage, mens Vallensbæk på den københavnske vestegn topper listen med en sagsbehandlingstid på kun fem dage

Esbjerg Kommune modtog i 2017 og 2018 henholdsvis 1.360 og 1.498 ansøgninger om byggetilladelser. Alligevel faldt behandlingstiden fra 62 til 41 dage

Fanø Kommune fik sidste år 128 ansøgninger, mens antallet året før lå på 143

Den gennemsnitlige behandlingstid i de 11 syd- og sønderjyske kommuner er på 29 dage

Fra 2017 til 2018 er den gennemsnitlige behandlingstid på landsplan steget med ti dage fra 36 til 46 dage

Dragør Kommune på Amager er med en ventetid på i gennemsnit 141 dage den kommune, der er længst tid om at behandle byggesager

En lovliggørelsessag, som Ole Eriksen fra Esbjerg nævner, og som ikke indgår i opgørelsen, er kendetegnet ved, at byggeriet, der skal godkendes, allerede er opført. Forskellen er også, at det er byggesager, hvor der ikke tidligere er søgt tilladelser. Det gør dem komplekse, blandt andet fordi naboer skal høres og fordi reglerne ofte overskrides

Dansk Byggeri: Kommuner bør følge Fanøs eksempel Mandag den 14. april i år kom Dansk Byggeri, der er byggeriets interesseorganisation, med en opgørelse over sagsbehandlingstiderne i kommunerne. Til JydskeVestkysten, siger lokalformanden for Dansk Byggeri Sydjylland, at behandlingstiden af byggetilladelser er for lang. - Den gennemsnitlige ventetid bør ikke være mere end 14 dage. Her kan de fleste sydjyske kommuner desværre ikke være med. Gennemsnitlige behandlingstider på op til halvanden måned er for meget, siger Michael Mathiesen med henvisning til, at det tager 14 dage på Fanø og 43 dage i Billund. - Kommunerne behandler byggesagerne ud fra de samme regler. Selvom der er forskel på små og store byggerier, bør der ikke være så store forskelle. Kommuner, der i størrelse og erhvervsdemografi ligner hinanden, bør tage ved lære af hinanden, siger han Dermed bekræfter han Ole Eriksen synspunkt, om at behandlingstiderne på Fanø og I Esbjerg ikke er sammenlignelige. Dog mener Michael Mathiesen fra Dansk Byggeri Sydjylland, at de store kommuner alligevel bør handle hurtigere. - De store kommuner har specialister ansat indenfor de forskellige byggeområder som eksempelvis sommerhuse og erhvervsbyggeri, mens en lille kommune ofte kun har ressourcer til at have nogle ansatte, der kan lidt af det hele, siger han.

- Opgørelsen skal ikke være for akademisk Den samlede behandlingstid for en byggesag i en kommune afhænger også af, hvor mange ansøgninger, der løber ind. Sidste år modtog Fanø Kommune 128 ansøgninger om byggetilladelser, mens Esbjerg fik 1.498. I Dansk Byggeris analyse over sagsbehandlingstiden fremgår antallet af ansøgninger ikke. Hvad er opgørelsen udtryk for, når antallet af ansøgninger ikke fremgår? - Den siger, at der er for stor spredning kommunerne imellem, siger Michael Mathiesen. Hvorfor har I ikke medtaget antallet af ansøgninger, som kommunerne har modtaget? Det gjorde vi for ikke at gøre den uforståelig og for akademisk. Hvert år laver vi også en erhvervspolitisk analyse, hvor alle tal er med, når vi rangerer kommunerne indenfor de forskellige erhvervsområder, lyder det fra den sydjyske lokalformand.