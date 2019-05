Fanø dropper det blå badeflag

Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget i Fanø Kommune har besluttet at træde ud af den internationalt anerkendte Blå Flag-ordning, da det ifølge udvalget er forbundet med for mange restriktioner. I stedet vil det hvide badevandsflag fremover blafre i vinden på vesterhavsøens strande.

Fanø: Fra i år vil Fanøs strande ikke længere være forsynet med det blå badevandsflag, som er et internationalt anerkendt flag, der indikerer, at strandene lever op til en række kvalitetskriterier. Et af de nye kriterier for at flage med det blå flag, er at der ikke må færdes hunde på stranden.

Men hundeejerne kan ånde lettet op, da det blå flag nu er fortid på Fanø. Det bliver erstattet med badevandsflaget, der er prydet med en svømmende figur og tre stjerner. Det betyder, at badevandet på Fanøs strande har opnået den bedste bedømmelse indenfor EU's kategorisering af badevand.

- Ordningen med det blå flag var blevet for bureaukratisk tungt. Det er også blevet for restriktivt med de nye betingelser om, at man ikke må køre i bil på stranden eller have hunden med. Begge dele er noget, som vi og vores gæster nyder godt af, hvorfor det blå flag ikke længere passer til Fanø, lyder det fra Christian Lorenzen (K), der er formand for Erhvervs, Natur -og Teknikudvalget på Fanø.

Han medgiver, at der også er penge at spare for kommunen ved at skifte farven på flaget ud. I forhold til, at det blå flag er et internationalt anerkendt flag, frygter han ikke, at det er noget turisterne på Fanø, bekymrer sig om.

- Slet ikke. Nu har jeg også erfaring med turistbranchen på Fanø, og det er ikke min oplevelse, at turisterne kommer til Fanø på grund af det blå flag, men fordi vi har et unikt strandmiljø, hvor der er frihedsgrader til, at man kan køre i bil på stranden og have hunden med. Og det er heller ikke sådan, at vi slækker på kvaliteten med det nye flag, da kravene til eksempelvis badevandet er de samme som før, siger Christian Lorenzen.