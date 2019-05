- Det er en stor svaghed i modellen, at en række ydelser ikke tæller med, når man måler kommunernes indsats på området. At førtidspension og fleksjob ikke tæller med, kan give et skævt billede, siger Thomas Kastrup-Larsen, bestyrelsesmedlem i KL, i en pressemeddelelse.

- Det er ærgerligt, at undersøgelsen ikke giver et retvisende billede. Når konklusionerne i en rapport ikke holder helt vand, er det som kommune svært at bruge den som pejlemærke, siger Sofie Valbjørn.

Men ifølge Fanøs borgmester Sofie Valbjørn og KL's Thomas Kastrup-Larsen (S) giver beskæftigelsesministeriets undersøgelse ikke et retvisende billede af de faktiske forhold ude i kommunerne. De fortæller samstemmende, at undersøgelsen er misvisende, fordi den ikke tager højde for borgere, der er blevet tildelt førtidspension, anvist til fleksjob eller er kommet i fleksjob.

De forskellige rammevilkår kan for eksempelvis være sammensætningen af befolkningen målt ud fra alder, uddannelsesniveau samt andelen af borgere, der er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere samt det lokale arbejdsmarked. Baseret på Fanø Kommunes demografi og rammevilkår viser undersøgelsen, at Fanø kun 'burde' have 130 personer på offentlig forsørgelse. Med 150 borgere på offentlige ydelser fordelt på blandt andet kontanthjælp, dagpenge eller uddannelseshjælp i 1. halvår af 2018 har Fanø, ifølge undersøgelsen, 20 borgere for meget på offentlig forsørgelse.

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt kommunernes evne til at flytte borgere væk fra offentlig forsørgelse. Med udgangspunkt i et forventet niveau, der er baseret på kommuners demografi og rammevilkår, ligger Fanø på en 95. plads ud af de 98, danske kommuner. Fanø bliver kun overgået af Langeland, Stevns og Samsø kommuner.

Plads som nummer 95 bekymrer ikke

Fanøs borgmester Sofie Valbjørn er ikke bekymret over Fanøs placering som nummer 95 på listen over kommunernes evne til at løfte borgere væk fra offentlig forsørgelse. Hun forklarer, at udviklingen på Fanø går den rigtige vej.

- Da jeg så, vi var nummer 95, blev jeg først lidt overrasket, men da jeg så, hvad det dækkede over, er jeg ikke bekymret. For det første er der andre ø-kommuner, der ligger side om side med os, og det er udtryk for, at det er de små tals lov, da små kommuner altid vil skille sig ud, når de bliver sammenlignet med større kommuner. Dernæst er undersøgelsen heller ikke korrigeret for borgere, der er blevet tildelt førtidspension eller er kommet i fleksjob, hvorfor den giver et forkert billede af Fanø Kommune, siger Sofie Valbjørn

Kigger man på Fanø Kommunes egne opgørelser over antallet af borgere, der er på offentlig forsørgelse, byder udviklingen hverken i 2018 eller i 2019 på de store udsving. Faktisk havde man i 2018 succes med at løfte borgere væk fra kontanthjælp og sygedagpenge. Fanø Kommune er siden starten af 2018 også gået fra at have 33 borgere i fleksjob til 42 fleksjobbere pr. 31. marts i år. Den udvikling glæder borgmesteren, især fordi beskæftigelsesministeriets rapport tegner et andet billede.

- På Fanø er vi lykkedes med at flytte flere borgere fra offentlig forsørgelse til fleksjob. så selvom rapporten siger noget andet om Fanø, så er jeg faktisk ganske rolig i forhold til den udvikling, vi er inde i, siger Sofie Valbjørn.