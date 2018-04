Fanø anklager Esbjerg for hykleri

I Esbjerg bebrejder man Fanø for at brokke sig over havneudvidelsen, inden virkningerne på miljøet overhovedet er undersøgt. Men i Esbjerg kan man samtidig godt være imod højspændingsmaster, inden deres indvirkning på miljøet er undersøgt.

Her har det ikke skortet på udtalelser fra hverken borgere eller politikere, og det dominerende billede har været modstand mod begge projekter, fordi de ifølge kritikerne vil skæmme et ellers smukt naturlandskab.

Gennem de seneste uger har der været voldsomme protester mod den højspændingsledning, der skal gå ned gennem Esbjerg Kommune på sin vej til grænsen, ligesom mange er skeptiske over den klapbro, som staten planlægger at bygge ved Ribe.

- Vi får skudt i skoene, at vores bekymringer for miljøet og i det hele taget havneudvidelsen er at tage sorgerne på forskud, at vi skal vente på VVM-redegørelsen ( vurdering af virkning på miljøet, red. ). Men samtidig oplever vi, at man i Esbjerg protesterer på livet løs i en række sager og det vel at mærke mod projekter, hvis indvirkninger på miljøet heller ikke er undersøgt. Så det lader til, at det må storebror godt, mens lillebror altså skal klappe i, siger Erik Nørreby.

Esbjerg/Fanø: Det fyger frem og tilbage mellem Esbjerg og Fanø med beskyldninger i sagen om en mulig udvidelse af Esbjerg Havn med en havneø, men nu trækker tidligere Fanø-borgmester Erik Nørreby (V) det tunge skyts frem og beskylder ligefrem naboerne mod øst for at være hykleriske og dobbeltmoralske.

Frost glad for debat

At man i Esbjerg i den grad har tænkt sig at tage kampen mod højspændingsmasterne op, vidner et brev, som er til politisk behandling og endnu ikke afsendt, om. Ligesom der i øjeblikket er en høringsfase vedrørende havneudvidelsen - den slutter 18. april - er der også en høringsfase om højspændingsmasterne, og her holder Esbjerg Kommune sig ikke tilbage. I maleriske vendinger beskrives det, hvordan "Danmarks ældste by med en særdeles velbevaret middelalderbykerne" vil blive skæmmet af masterne:

"Undersøgelser viser, at turister kommer for at opleve den unikke historie, det velbevarede bymiljø og de særlige natur- og landskabsværdier, som området omkring Ribe byder på. (...) Der er således en meget høj risiko for tab af store rekreative og økonomiske værdier, hvis der vælges en linjeføring i det af Energinet.dk foreslåede tracé", hedder det i udkastet til høringssvar, som politikerne i Esbjerg Kommunes udvalg for plan og miljø skal behandle i denne uge og er skrevet på borgmesterens brevpapir.

Borgmester i Esbjerg Jesper Frost Rasmussen (V) anerkender, at der har været debat, men han siger, at det aldrig har været hensigten at lukke munden på de højtråbende naboer mod vest.

- Nej, slet ikke. Selvfølgelig kan man diskutere en sag også før, den er VVM-undersøgt, Men jeg har sagt, at det skal ske på et faktuelt grundlag, og her har der i sagen om Esbjerg Havns udvidelse været fremsat påstande, som simpelthen bare ikke er rigtige, siger Jesper Frost Rasmussen.