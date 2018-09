Fanø: Vuggestuetakster bliver næsten fordoblet

I forbindelse med et kommende budgetforlig i Fanø Kommune har byrådet valgt at hæve taksterne drastisk for 0-2-årige. Budgettet er ikke endeligt vedtaget endnu, men ifølge borgmesteren bakker hele byrådet foreløbigt op om det forslag til budgettet, der skal godkendes mandag til byrådsmødet.

Fanø: Fra 2020 kan du regne med en væsentligt højere udgift til daginstitution, hvis du bor på Fanø og har et barn i vuggestuealderen. Ifølge borgmester Sofie Valbjørn (Alt) står der nemlig et fuldtalligt byråd bag første forslag til det nye budgetforlig, som skal godkendes mandag aften, og i det forslag er et iøjefaldende punkt netop takststigninger. I 2017 kostede det forældre 1625 kroner om måneden at få deres børn i heldagsdagpleje på Fanø. Fra 2020 stiger det tal til cirka 3000 kroner. Her er altså næsten tale om en fordobling i pris. Samlet set handler det om en stigning på 900.000 kroner om året for hele kommunen - og det er blot for de 0-2-årige. I skolefritidsordningen hæves prisen nemlig også fra 850 kroner månedligt i 2017 til omkring 1300 kroner i 2020. I forbindelse med de højere takster til børnepasning øges kvaliteten dog også. - Vi har prioriteret fortsat at have god kvalitet i vores dagtilbud. Vi opnormerer, og vi vil have flere faguddannede. Det financierer vi ved at hæve taksterne, siger Sofie Valbjørn.

Jeg synes, det har været helt urimeligt, at taksterne er så lave, som de er nu. Det er fair, at forældrene skal betale i nærheden af, hvad det koster at drive vuggestue. Karen Jeppesen (SF), byrådsmedlem

Budgetforhandling i Fanø Kommune Siden sommer har byrådet på Fanø arbejdet med at stille et nyt budget på benene gældende for 2019 og overslagsårene 2020-2022. Borgmesteren har fremstillet et budgetforslag, som byrådet samlet har lavet ændringer til. Mandag den 10. september samles hele byrådet igen til byrådsmøde, hvor budgetforslaget officielt skal godkendes. Tirsdag den 11. september inviteres Fanøs borgere til dialogmøde på Fanø Skole klokken 19.00, hvor øens beboere præsenteres for det budget, byrådet har godkendt dagen før. Efter dialogmødet kan borgere komme med høringssvar til budgetforslaget, som skal leveres til kommunen. Derefter behandler byrådet de forslag, der er kommet, og den 8. oktober skal budgetforliget godkendes endeligt ved anden behandling i byrådet.

Urimeligt lave takster De syv partier i byrådet er alle gået til budgetforhandlingerne med hver deres mærkesager. Kommunen har denne gang stået over for en stor opgave, eftersom regeringens tilskud falder med omkring 2,3 millioner kroner til kommunen om året, og derfor har budgettet i denne sæson handlet meget om, hvor man skulle spare - ikke om man skulle spare. - Jeg synes, det har været helt urimeligt, at taksterne er så lave, som de er nu. Det er fair, at forældrene skal betale i nærheden af, hvad det koster at drive vuggestue, siger Karen Jeppesen (SF). Ifølge dansk lovgivning må en kommune kun opkræve betaling fra forældre for det, der svarer til 25 procent af, hvad driften faktisk koster. Dette krav overholder kommunen stadig, forsikrer Thomas Rosenqvist, som er forvaltningschef for økonomi i Fanø Kommune. Tidligere har argumentet for de lave takster til daginstitution på Fanø været, at det var en måde at styrke tilflytning af børnefamilier til Fanø. - Jeg kan godt se, det kunne være en strategi, men helt personligt synes jeg, det er vigtigere at prioritere høj kvalitet end helt lave takster, siger Sofie Valbjørn. Hun kan dog godt forstå, hvis nogle vil finde stigningen voldsom, når den kommer af én omgang. I byrådet har de drøftet, om stigningen skulle ske gradvist, men man besluttede sig for at "rive plasteret hurtigt af" i stedet.