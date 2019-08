Fanø Vesterland forventer storm på billetter

- Vi er jo godt klar over, at vi ved at gøre det også skuffer dem, der ikke når at få en billig billet, men det er der ikke at gøre ved. Sidste år blev festivalen udsolgt på en formiddag, da det ordinære billetsalg åbnede. Jeg er jo jyde, og derfor har jeg også en ydmyghed, der gør, at jeg siger, at nu må vi vente og se, hvad der sker, siger Jesper Møller.

- Vi talte om det i bestyrelsen og blev enige om at gøre det alligevel, simpelthen for at påskønne vores publikum. Vi har haft udsolgt de seneste to år, men der er nogen, der har været med helt fra begyndelsen, også i de år, hvor der ikke kom så mange, siger Jesper Møller.

Fanø: Arrangør af Fanø Vesterland, Jesper Møller, havde egentlig besluttet sig for, at der ikke skulle sælges billige early bird-billetter til 2020-festivalen, men man har et standpunkt, til man tager et nyt.

Fanø Vesterland 2020 finder sted den 22. og 23. maj.Der kommer i alt 3.000 billetter til salg. 300 af dem sælges til 600 kroner for begge dage fra 01. september. Det ordinære billetsalg begynder den 01. november, hvor 2.500 partoutbilletter sælges for 795 kroner stykket. Endelig sælges der 100 éndagsbilletter til henholdsvis fredag og lørdag.

Agger kommer igen

Han vil endnu ikke løfte sløret for nogle artister på næste års festival.

- Dels er der meget, der endnu ikke er på plads, og dels vil jeg ikke ødelægge det for for eksempel Tobakken eller Musikhuset ved at præsentere navne, der måske også spiller der. Vi er kolleger, og vi skal ikke ødelægge det for hinanden. Jeg regner med at præsentere nogle navne op til det ordinære billetsalg, fortæller Jesper Møller, der har plads til 18 artister på de to scener over to dage. Han har på nuværende tidspunkt cirka halvdelen af artisterne klar.

Til gengæld kan han afsløre, at Anders Agger vender tilbage med sine interviews og snakke med kunstnere på scenen i Drømmehaven.

- Det var en succes, da vi afprøvede det i år, og Agger har sagt ja til at komme igen, og vi overvejer at udvide konceptet. Vi overvejer ligeledes at lave en lille scene med mindre navne på det sted hvor Øko-haven var placeret. Eftersom hele festivalen er 100 procent økologisk, er Øko-haven lidt overflødig, siger Jesper Møller.