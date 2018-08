Fanø Taxi smidt på porten - Esbjerg Taxa kører nu på Fanø

Fanø: Helt tilbage fra kommunalvalgkampen i november har uroen ulmet på Fanø mellem kommunen og Fanø Taxi.

Fredag kom det til et endeligt brud, efter at indehaver Fritz Quistorff i et læserbrev i JydskeVestkysten meddelte, at han indskrænkede taxaselskabets åbningstider. Kommunen reagerede prompte og indgik lynhurtigt en aftale med Esbjerg Taxa i stedet.

- Beslutningen var undervejs i længere tid, men blev truffet, efter vi fik en meddelelse om, at åbningstiderne ikke ville blive overholdt. Vi har anmeldt ham til politiet. Vi starter ikke sådan en sag, hvis vi ikke tror, at vi kan vinde den, siger kommunaldirektør Vibeke Kinch.

Striden mellem kommunen og Quistorff har varet i månedsvis, efter at Fanø Kommune sidste år valgte at ændre i organiseringen af rutebiler, taxabetjeningen samt visiteret kørsel. Målet var en besparelse i de kommunale udgifter til området på omkring en million kroner, men undervejs i valgkampen kom det frem, at også flere af de politikere, der havde været med til at vedtage ændringerne, selv tvivlede på, at man ville opnå besparelser i den størrelsesorden.

Ifølge indehaveren af Fanø Taxi vil kommunen for det første ingen penge spare, men tværtimod få flere udgifter samt en ringere service.