Fanø Sparekasse vender minus til plus

Ovenpå et par stormfulde år med underskud og konflikter i kulissen er Fanø Sparekasse i færd med at navigere sig tilbage på stille vand. Denne lokale bank kommer ud af 2018 med et overskud på 1,3 millioner kroner efter skat.

Fanø: Når Fanø Sparekasse holder repræsentantskabsmøde torsdag aften, bliver stemningen formentlig lettere, end det har været tilfælde de senere år. I hvert fald kan banken for første gang siden 2014 præsentere et overskud. Sparekassen, der tidligere været anerkendt som et af landets sikreste pengeinstitutter, har i en årrække kæmpet med underskud og et alt andet end gnidningsfrit direktørskifte. Uroen omkring banken kulminerede i sommeren 2017, da en del af repræsentantskabet på et ekstraordinært møde forsøgte af vælte den nye direktør Henning Balle. Balle blev beskyldt for at have et iltert temperament og for at skabe et dårligt arbejdsmiljø med stribevis af sygemeldinger og opsigelser til følge. Den dårlige stemning blev ikke bedre, da Fanø Sparekassen samme efterår modtog et påbud fra Finanstilsynet, fordi direktionen havde overskredet sine beføjelser om uddeling af lån overfor bestyrelsen. I sidste ende lykkedes det dog bestyrelsen at få repræsentantskabet til at indstille skydningen og der blev bedt om arbejdsro.

Forventning til 2019 I 2019 forventer Fanø Sparekasse et positivt resultat på 900.000 kroner. Det skal blandt andet sikres ved et forsat fald i nedskrivningerne og øgede indtægter fra gebyrer og provisioner.Banken forventer et positivt resultat i basisindtjeningen på 122.000 kroner og udlån forventes at stige med cirka fem procent.



Fanø Sparekasse har i dag 3674 kunder.

Tilliden mellem Henning Balle og medarbejdere er blevet reetableret, mener bankens bestyrelsesformand. Arkivfoto: Helmuth Christensen

Fra rød til grøn I 2017 kom banken for tredje år i træk ud med røde tal på bundlinjen, da man endte med et underskud på 13,8 millioner, men nu er udviklingen vendt. I 2018 kan Fanø Sparekasse præsentere et overskud på 1,3 millioner kroner. Af årsregnskabet fremgår det, at det positive årsresultat primært skyldes en gunstig udvikling i nedskrivningerne og en tilbageførsel på 9,2 millioner kroner. - Med tanke på den turbulente tid, vi har været igennem, er vi meget glade for årets resultat. Skyerne er lettet lidt og vi er tilbage på sporet. I bestyrelsen hæfter vi os især ved, at vi har en tilgang af kunder. Det er vigtigt, at Fanø har en selvstændig sparekasse, og det vil vi blive ved med at arbejde på at sikre, siger bankens bestyrelsesformand, Jeppe Valbjørn, med henvisning til, at Fanø Sparekasse i 2019 havde en nettokundetilgang på 178 og dermed et kundekartotek på i alt 3674 kunder.

Indtjening i minus og afskedigelser Bankens basisindtjening er dog fortsat i minus og betegnes med et resultat på -5,2 millioner kroner som værende utilfredsstillende. Ifølge ledelsen har man en forventning om, at indtjeningen vil vende i løbet af 2019, så man næste år kan sikre et lille plus på denne konto. Banken har blandt andet afskediget to medarbejdere og gennemført en nedskæring i kassen åbningstid to timer dagligt. Besparelsen forventes af indbringe knap 1,7 millioner kroner. - Vi arbejder meget målrettet med den negative basisindtjening. Det er desværre svært for pengeinstitutter at tjene på indlånsoverskuddet lige nu og det betyder, at vi er nødt til at skrue på nogle af de andre knapper, også selvom det gør ondt, siger Jeppe Valbjørn. På trods af afskedigelserne mener bestyrelsesformanden, at stemningen i banken er blevet bedre og at tilliden mellem Henning Balle og medarbejdere er blevet retableret. - Det går meget bedre. Efter de senere års uro, holder vi i bestyrelsen tæt kontakt til personalet, så vi hele tiden kan lodde stemningen, og den er god. Vi er ikke bekymret, understreger Jeppe Valbjørn.