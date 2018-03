Fanø Sparekasse præsenterer blodrødt regnskab

Fanø Sparekasse kunne torsdag aften præsentere et underskud på knap 14 millioner kroner for 2017. Tallene blev ikke taget godt imod af repræsentantskabet.

Fanø: De dårlige sager har de seneste år præget Fanø Sparekasse. I juni var der indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, da direktør Henning Balle blev beskyldt for at skabe et dårligt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere brød sammen på arbejdet og måtte sygemelde sig med stress. I december kom det så frem, at sparekassen havde modtaget et påbud fra Finanstilsynet, da direktionen havde overskredet sine beføjelser om uddeling af lån overfor bestyrelsen.

Og samtidig med det har Fanø Sparekasse over de sidste tre år haft underskud for godt 16 millioner kroner, hvor de tidligere var et af landets mest sikre pengeinstitutter. Det seneste regnskab for 2017 melder om et underskud på 13.775.000 kroner på trods af en forventning om et overskud på cirka en million kroner.

- Regnskabet er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, men det er heller ikke nogen katastrofe. Vi skal ikke handle i panik på trods af det negative resultat, siger bestyrelsesformand Jeppe Valbjørn.

Bestyrelsen beklagede regnskabet, som primært skyldes store nedskrivninger på udlån og tilgodehavender for knap ni millioner kroner mere end i 2016. Derudover har der været stigende omkostninger for personale og administration for godt 2,5 millioner kroner og et fald i netto rente- og gebyrindtægter.