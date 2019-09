Fanø Sparekasse fortsætter den gode stime

Fanø: Fanø Sparekasse har netop offentliggjort sin halvårsrapport, der fortsat tegner et positivt billede for sparekassen. I marts måned kunne JydskeVestkysten fortælle, at sparekassen havde vendt minus til plus i 2018, hvor Fanø Sparekasse for første gang siden 2014 kunne præsentere et overskud. Halvårsrapporten for 2019 viser, at sparekassen er på rette vej med et positivt resultat, der er næsten dobbelt så stort som samme tid sidste år.

For et år siden viste halvårsrapporten et positivt resultat på 2,8 millioner kroner. I år viser halvårsrapporten et overskud på 5,3 millioner kroner. Direktør Henning balle siger, at halvårsoverskuddet blandt andet skyldes, at kursreguleringerne i år er positive. Det har givet et ekstra plus i regnskabet på 2,1 millioner kroner. Samme tid sidste år var der tale om et minus i kursreguleringerne på knap 650.000 kroner. Samtidig tillægger han nedskrivningerne på udlån værdi. I 2018 havde man i første halvår en nedskrivning på knap -4,5 millioner kroner. Dette års halvårsrapport viser en nedskrivning på lige omkring -2,7 millioner kroner. Selvom Henning Balle synes, at det er glædeligt at se et positivt resultat for det første halvår i 2019, er han stadig ikke tilfreds.

-Det er positivt, men det er ikke en prangende basisdrift, siger han.

En anden positiv udvikling i sparekassen er forholdet mellem Henning Balle og medarbejderne. Det er ikke nogen hemmelighed, at Fanø Sparekasse har haft problemer med dårlig stemning og mistillid til Henning Balle. Det skulle dog som resultatet have taget en positiv drejning.

- Det kan jeg kun bekræfte. Vi hører ikke længere noget negativt, siger Henning Balle.