Fanø Pride vender tilbage

For første gang nogensinde blev der afholdt en pride-parade på Fanø sidste år. I år gentages succesen på samme tid og sted torsdag den 11. juli klokken 18.00. Her vil der være taler og et regnbuefarvede optog, der marcherer fra Realen - ned igennem Nordby Hovedgade - med endestation på færgelejet.

Fanø: Mens Bornholm gennem mange år er blevet kaldt for solskinsøen, kan Fanø igen i år med rette kalde sig for regnbueøen. Det kan de torsdag den 11. juli, hvor Fanø Pride for andet år i træk løber af stablen og turnerer gennem Nordby i regnbuens farver med budskabet om fred, mangfoldighed og respekt for verdens minoriteter af alle slags.

Igen i år er det Realen i skikkelse af kreativ direktør Jeanett Exner, der står bag Fanø Pride-paraden. Og hun glæder sig til, at Fanø endnu gang skal fejre mangfoldigheden.

- Sidste år blev jo en kæmpe succes. Det var ganske overvældende, at så mange mødte op. Jeg synes også, det er vigtigt, at Pride-parader ikke kun er noget, der hører til i storbyerne. Det er vigtigt, også for de mindre samfund, at markere, ja måske endnu vigtigere, for os at hylde mangfoldighed, fordi storbyerne i forvejen er vant til at rumme mange forskellige slags mennesker. Derfor er det vigtigt, at vi på Fanø viser, at vi sætter pris på mangfoldigheden, siger Jeanett Exner.