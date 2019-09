Fanø Kunstmuseum åbner tekstiludstilling

Sønderho: Fanø Kunstmuseum har lørdag 14. september klokken 13.00 fernisering på udstillingen "Tekstile relationer - mellem fortid og fremtid" med de to lokale designkunstnere Gitta Foldberg og Christel Seyfarth.

Netop forholdet mellem tradition og fornyelse er karakteristisk for Fanøs kulturliv og for de to tekstilkunstnere Christel Seyfarth og Gitta Foldberg, som i deres tekstiler forbinder fortid, nutid og fremtid. Begge lader sig inspirere af landskabet med klitterne, havet, lyset - og ikke mindst fanødragten.

Gitta Foldberg er uddannet fra Designskolen Kolding. Christel Seyfarth, som stammer fra en gammel sømandsslægt, er kendt i hele Danmark for sine strikkemodeller. Begge fører de Fanøs kulturelle og kunstneriske traditioner videre i moderne tekstildesign og kunsthåndværk. Gitta Foldberg og Christel Seyfarth viser deres værker i samspil med billeder fra museets egen samling, og udstillingen viser, hvordan kulturen er i stadig udvikling på Fanø.