Fanø Kunsthal åbner: En kubikmeter med plads til alle

- Jeg har haft brug for at male roen, men andre har haft brug for at mærke den. Det er også derfor, de gerne vil have billederne hængende i deres hjem, for at det kan give dem ro i hverdagen, siger Tina Kolding.

Fanøs kunstnermiljø

Roen og Vesterhavet er en af grundene til, at Tina Kolding flyttede til Fanø. Hun kommer oprindeligt fra Esbjerg, men efter mange år i Skanderborg savnede hun både vind og vand. Ved at åbne kunsthallen kan hun have fokus på sig selv og sin kunst samtidig med, at hun kan nyde naturen. Den anden grund til, at det netop blev Fanø, er, at Tina Kolding håber, at hun med sin kunsthal kan sætte fokus på kunstnermiljøet på Fanø. Både så de lokale og turister får øje for kunsten, men også for at andre kunstnere får lyst til at slå sig ned på Fanø og udvide kunstnermiljøet.

- Der er natur her, men der er også kultur og kunst.

Når Fanø Kunsthal åbner på søndag, bliver det både ucensureret og eksperimenterende med plads til både Tina Koldings egen kunst og gæsteudstillinger.