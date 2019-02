Fanø Kommune sælger kendt spillested

Fanøs kommunalbestyrelse besluttede mandag aften på et byrådsmøde at sælge den gamle realskole i Nordby for 2,1 millioner kroner. Køberen bliver med stor sandsynlighed den selvejende institution, Fanø Kulturhjerte S/I, der hidtil har lejet stedet og drevet huset under navnet Realen. De Konservative havde dog helst set, at realskolen var blevet solgt til markedsprisen.

- Som borgerlig så jeg da helst, at vi havde solgt til markedsprisen. Det er den måde, vi mener, at man bedst forvalter skatteborgernes penge på. Også når man tager i betragtning, at det her sted ikke er ét af de mindst interessante bygninger, vi har i kommunen. Det var der ikke opbakning til, da vi indgik budgetforliget i efteråret, og så måtte vi tage det bedste kompromis, som jeg også ser fordele ved.

Hele byrådet valgte at tilslutte sig at sælge Realen på anbefaling fra Økonomi- og Planudvalget. De Konservatives Christian Lorenzen (Kons.) afslørede dog på byrådsmødet, at han selv og partifællen, Frej Kofoed Petersen (Kons.), havde foretrukket at det populære spillested var blevet solgt på markedsvilkår. En pris, der ikke er kendt, da stedet ikke har været udbudt på det frie marked.

Borgmester: Det er den rigtige køber

Fanøs borgmester Sofie Valbjørn (Alt) er glad for, at det er Fanø Kulturhjerte S/I, der bliver de nye ejere af den gamle realskole. Modsat af Christian Lorenzen var det vigtigt for hende, at man fandt den rigtige køber frem for, at man solgte til markedsprisen.

- Med prisen fra den offentlige vurdering kunne det lade sig gøre at sælge stedet til Realen, og det var vigtigt for mig, da de i deres tid har formået at løfte stedet. Det ville jeg gerne anerkende og understøtte, siger Sofie Valbjørn (Alt)

Med i aftalen kom også en såkaldt kommunegaranti på hele købesummen. Det betyder, at kommunen stiller garanti for det lån, som den selvejende institution skal have fra Kommunekredit - et fælleskommunalt kreditinstitut, der yder lån til offentlige institutioner.

Sofie Valbjørn er tilfreds med den del af aftalen, da det er en vigtigt for Realens mulighed for at få lånet, at kommunen stiller garantien.

- Når man siger A, må man også sige B, siger hun.

De Konservatives Christian Lorenzen og Lokallistens Kristine Kaas Krog havde i Økonomi- og Planudvalget ellers foreslået en mindre garanti fra Kommunens side.

- Vi havde foreslået, at kommunen kun skulle stille en garanti på 1 million kroner, da købesummen allerede var favorabel i forvejen, siger han.

Forslaget blev stemt ned med stemmerne tre mod to, da Sofie Valbjørn (Alt), Erik Nørreby (V) og Johan Brink Jensen (S) stemte imod i Økonomi- og Planudvalget den 4. februar. Dermed mangler Fanø Kulturhjerte S/I kun at blive godkendt til lånet, før købet går endeligt igennem.