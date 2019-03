Fanø Kommune kræver skibsvrag fjernet

Få dage før, at kutteren RI 524 James Robert blev forladt på havet ud for Fanøs vestkyst, gik ejer Jens Christian Friedrichsen konkurs med et andet selskab, Hvide Sande Krabbefiskeri ApS. Arkivfoto: Ren Strand Fanø

Vraget af fiskekutteren fra Hvide Sande RI 524 James Roberts har i to og en halv måned ligget forladt hen ud for Fanøs vestkyst. Ejeren er gået konkurs, og nu udsteder Fanøs Kommune et påbud om, at kuratoren i konkursboet skal fjerne den strandede kutter.

Fanø: Den 11. januar måtte fem fiskere fra kutteren RI 524 James Robert evakueres med helikopter, efter at skibet var kommet i havsnød ved Holmlands Klit ved Ringkøbing. Det er to og en halv måned siden, og hverken ejeren, hans forsikringsfirma eller Søfartsstyrelsen vil tage ansvar for at få fjernet kutteren ud for Fanøs vestkyst. Allerede i starten af februar var flere Fanø-politikere ikke blot ude at kræve kutteren fjernet, men også, at der kom nogle klarere regler for, hvem der hænger på regningen, når et skibsvrag bliver forladt på havet. Fanøs strandfoged har tidligere bedt ejerens forsikringsfirma, Skibsforsikringen Frederikshavn, om at fjerne den forladte skude. Men intet er sket, og i mellemtiden er skibets ejer, Jens Christian Friedrichsen, gået konkurs med selskabet Njord krabber ApS, der brugte kutteren til fiskeri. Nu har Fanøs borgmester Sofie Valbjørn udstedt et påbud til konkursboets kurator, Kristian Dalsgaard, om at vraget skal fjernes. - Det kan ikke passe, at vi som kommune hænger på udgiften, siger hun til Fanø Posten I samme ombæring fortæller borgmesteren, at kommunen har været i kontakt med flere statslige instanser uden at få et klart svar på, hvem der hænger på regningen. Sammen med Kommunernes Miljøorganisation (KIMO) planlægger Fanø Kommune at rette henvendelse til Miljøministeriet.

Folk skal snart ud at bade, og der er nok mange, der synes, at sådan et vrag er spændende. Men rundt om det ligger der alle mulige vragdele, skarpt metal, tovværk og wirer, som folk kan sidde fast i. Det er ikke risikofrit, og det kan vi ikke have liggende på en badestrand. Peter Michélsen, strandfoged på Fanø.

RI 524 James Robert Det er Jens Christian Friedrichsens virksomhed Njord Krabber ApS, der ejer fiskekutteren RI 524 James Robert. Virksomheden blev den 18. februar i år begæret konkurs

Begæringen behandles i øjeblikket af kurator Kristian Dalsgaard

Jens Christian Friedrichsen gik i januar konkurs med virksomheden Hvide Sande Krabbefiskeri ApS

Ifølge Dagbladet Ringkøbing-Skjern var Jens Christian Friedrichsen selv ombord på RI 524 James Robert, da kutteren kom i havsnød ved Holmlands Klit. Sammen med fire polske besætningsmedlemmer blev han den 11. januar evakueret af en helikopter

Søndag den 13. januar blev kutteren forsøgt bjærget til Esbjerg Havn, men der udbrød brand i maskinrummet, hvorefter et besætningsmedlem og Jens Christian Friedrichsen blev fløjet på hospitalet af frygt for røgforgiftning

Efterfølgende drev kutteren mod Fanø, hvor den ligger cirka to kilometer fra kysten mellem Sønderho og Rindby Strand.

Strandfoged Peter Michélsen er bekymret for de miljømæssige konsekvenser fra de strandede vragdele, da vraget ligger tæt på Nationalpark Vadehavet og et UNESCO-område

Kurator: Jeg kan ikke fjerne kutteren Kuratoren i Jens Christians Friedrichsens konkursbo, advokat Kristian Dalsgaard fra advokatfirmaet Smith Knudsen, siger til JydskeVestkysten, at han ikke har modtaget et påbud fra Fanø kommune endnu. Som kurator har han heller ikke mulighed for at få fjernet vraget, siger han. - Jeg har ikke modtaget noget påbud fra Fanø Kommune. Hvad er din reaktion på, at Fanøs borgmester vil have dig til at fjerne vraget? - Det er en træls situation med kutteren. Men som kurator kan jeg ikke gå ind og få det fjernet, da der ikke er nogen midler i konkursboet, siger Kristian Dalsgaard. Fanøs borgmester Sofie Valbjørn siger, at påbuddet er blevet besluttet af byrådet, og at det er på vej til kuratoren. Kan kuratoren gennem konkursboet ikke betale for at få skaffet fiskekutteren af vejen, forventer borgmesteren, at det er Skibsforsikingen Frederikshavn, der skal fjerne den forliste skude. - Hvis konkursboet ikke kan fjerne vraget, er det min forventning, at det er forsikringfirmaets opgave, siger Sofie Valbjørn. JydskeVestkysten har forsøgt at få en kommentar fra Skibsforsikringen Frederikshavns direktør Christian Juul Thaarup, men han afviser at kommentere på en verserende forsikringssag.

Oliefilm på havet og diesellugt på stranden For lidt over en måned siden blev skibsvraget tømt for olie og diesel på foranledning af Skibsforsikringen Frederikshavn. Ifølge strandfoged Peter Michélsen kom tømningen ikke én dag for tidligt. - Der var oliefilm rundt om vraget, mens der også lugtede af diesel inde på stranden, fortalte han til Ringkøbing-Skjern Dagblad den 25. februar. I 2015 tiltrådte Danmark en vragfjernelseskonvention, der tilsiger, at det er ejeren eller dennes forsikring, der skal fjerne forladte skibe - eller i hvert afholde udgiften dertil. Søfartsstyrelsen har dog afvist at kræve vraget fjernet, da det forladte skib, ifølge styrelsen, ikke forstyrrer fiskeri eller færdsel på havet.