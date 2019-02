Fanø Kommune har den skole i landet, der er allerbedst til at udvikle eleverne fagligt

Fanø Kommunes 1.-plads betyder, at kommunens skole leverer undervisning, der er et stykke over det forventede.

Fanø Kommunes førsteplads betyder, at kommunens skole leverer undervisning, der er et stykke over det forventede. Cepos bruger tallet nul som det forventede niveau, og med 0,80 er Fanø Kommunes skole altså placeret som den skole, der har den bedste undervisningseffekt i landet.

Resultatet kan ses i en undersøgelse fra Cepos, Center for Politiske Studier, der har undersøgt og sammenlignet undervisningseffekten i alle Danmarks 98 kommuner.

Fanø: For første gang er Danmarks skoler sammenlignet kommunerne imellem. Det bringer Fanø Kommune på en flot førsteplads og dermed den skole i landet, som er aller bedst til at udvikle eleverne fagligt. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Fanø Kommune.

Formanden roser Fanø Skole

Niels Heinel, formand for Børne- og kulturudvalget glæder sig over resultatet:

- Det er et meget flot og meget tilfredsstillende resultat, Fanø Skole har opnået. Vi har i nogle år ligget højt på flere parametre på skoleområdet og præsterer igen over forventning. Skolens personale og ledelse fortjener meget anerkendelse og ros. Vi skal fortsætte det flotte faglige arbejde og holde ambitionsniveauet højt, så vores elever stortrives og udvikler deres talenter bedst muligt - også i fremtiden, siger han.

Også Søren Lück Madsen, chef for Velfærdsforvaltningen roser resultatet:

- Jeg er stolt på skolens vegne. Det er flot, at de har kunne frembringe så flot et resultat, som kommer eleverne til gavn. Vi må nu finde en måde at fejre det på.

Skoleledelsen og forvaltningen mener, at det fine resultat blandt andet har baggrund i følgende:

Skolens organisation medvirker til, at vi kan møde det enkelte barn der hvor det er. Vi følger den enkelte elevs udvikling og læring via et samarbejde mellem fag- og kompetencelærere. Samtidig støtter vi barnet i sin videre læring.

Det formaliserede teamsamarbejde i afdelingerne om elevernes trivsel øger lærernes muligheder for at differentiere og styrke relationerne til eleverne.

Forældresamarbejdet tager afsæt i et fælles ansvar for at støtte op om det enkelte barns udvikling og læring.