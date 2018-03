Fanø Kommune får løftet pegefinger fra revisionsfirma

Der mangler kontrol med udgifterne i Fanø Kommune. Det bemærker revisionsfirmaet BDO i den løbende revision af regnskabsåret 2017 for Fanø Kommune. Kontrollen er vigtig for at undgå svig og økonomiske tab for kommunen.

Fanø: Kommunen har ikke været grundig nok i sin kontrol for at undgå svig. Det kan eksempelvis være bedrageri eller falske overførsler, som kan betyde økonomiske tab for kommunen. Det konkluderer revisionsfirmaet BDO i deres løbende revisionsberetning for regnskabsåret 2017 i Fanø Kommune.

Firmaet konstaterer blandt andet, at der mangler kontrol med personer, som har adgang til at kunne ændre pengestrømme ind og ud af kommunen. Det kan eksempelvis være den medarbejder, der sidder på et plejehjem eller i en børnehave og betaler regningerne. Der har faktisk endnu ikke været nogen kontrol for hele 2017.

- Vi vil anbefale, at disse kontroller udføres for hele året, samt at kontrollerne fremover udføres løbende, da der er tale om kontroller, der retter sig mod svig, står der i beretningen fra revisionsfirmaet.