Fanø: Kærestepar fik stjålet dankort og 14.000 kroner

Parret Ulrik Kristensen og Hanne Jakobsen havde i påskedagene én eller flere ubudne gæster i deres fælles hjem. Kun Hanne Jakobsen var hjemme under tyveriet, der fandt sted mellem aftenen langfredag og sent lørdag eftermiddag. Hun opdagede, at der havde været ubudne gæster, da hun kunne se, at der i første omgang var blevet hævet 5.0000 kroner på et af parrets konti. I alt nåede kontoen at blive lænset for 14.000 kroner.

Fanø: Først blev der hævet 600 kroner på Cirkel K i Esbjerg, derefter 2.600 kroner i Seven Eleven på Esbjerg Banegård og til sidst 2.600 kroner på Cirkel K igen. Som om, at de 5.800 kroner ikke var nok, nåede én eller flere gerningsmænd at hæve i alt 14.000 kroner på Ulrik Kristensens dankort. Forinden var dankortet blevet stjålet fra Ulrik Kristensen og Hanne Jakobsen hjem på Vestervejen i Nordby. Uheldigvis var dankortet splinternyt, hvorfor det lå ved siden af et aktiveringsbrev til kortet, der indeholdt pin-koden til kortet. I første omgang så det ud til, at der kun var hævet 5.800 kroner på kortet, men på første bankdag, efter påske, tirsdag den 23. april viste det sig, at kontoen var blevet lænset for yderligere 8.000 kroner i løbet af aftenen lørdag den 20. april i tidsrummet 20.28-22.46. Det oplyser Ulrik Kristensen til JydskeVestkysten. Det drejer sig om tre kontanthævninger på i alt 5.000 kroner og til sidst en hævning på 3.000 kroner i Seven Eleven på Fredericia Banegård. Dermed er Ulrik Kristensens dankort i alt blevet lænset for 14.000 kroner.

Hanne og Ulrik beder offentligheden om hjælp Foruden de 14.000 kroner og dankortet fik parret også stjålet en forlovelsesring og et armbåndsur. Der er ikke tale om et indbrud, da døren ikke var låst, fordi Hanne Jakobsen befandt sig i huset. - Vi gætter på, at de kun lige har været hurtigt inde i huset, da blandt andet mit armbåndsur stadig lå på sofabordet. Det er sket i tidsrummet imellem fredag aften den 19. april og lørdag den 20. april sidst på eftermiddagen. Da min kæreste har gået og arbejdet i huset, har dørene ikke været låst, og hun har ikke haft ringen på i weekenden af samme grund. Dankortet var mit, så derfor opdagede hun det først søndag aften. Huset er ikke gennemrodet, og det er tyvenes held, at det lå fremme på spisebordet og på disken i køkkenet, skriver Ulrik Kristensen i et opslag i facebookgruppen 'Fanø online opslagstavle' Mandag eftermiddag fortæller Hanne Jakobsen til JydskeVestkysten, at tyveriet er anmeldt til politiet, men at de endnu ikke har hørt fra politiet. Parret hører gerne fra offentligheden, hvis nogle skulle have set noget mistænkeligt mellem fredag aften og lørdag eftermiddag ved Vestervejen i Nordby. - Vi vil naturligvis rigtig gerne have pengene og ringen retur igen. Eksempelvis i postkassen. Specielt ringen, der udover det økonomiske, har en stor affektionsværdi. Så hvis nogen har set eller hørt noget omkring Vestervejen 81, så hører vi rigtig gerne fra jer. Ligesom vi anbefaler folk at låse deres dør. Også selv om man er hjemme, lyder det fra Ulrik Kristensen og Hanne Jakobsen.