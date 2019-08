Fanø Byråd fik nyt medlem: Anja vil tale børnenes sag

Fanø: Det hidtil yngste byrådsmedlem på Fanø, Frej Kofoed Petersen, udtrådte ved mandagens byrådsmøde officielt som byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, da han fraflytter Fanø Kommune. Partifællen Anja Parbst Høst (K) overtog det tomme sæde i Fanøs Byråd.

Anja Parbst Høst var egentlig den anden stedfortræder for Det Konservative Folkeparti, men første stedfortræder, Lise Aarø (K), ønskede grundet øget arbejdspres med en del rejseaktivitet ikke at indtræde i byrådet. Derfor tilfaldt pladsen i stedet Anja Parbst høst. Hun brænder særligt for skoler og daginstitutioner, hvilket til dels skyldes hendes to børn.

- Jeg er i øjeblikket den eneste i udvalget med børn i den aldersgruppe (red. daginstitutioner og skoler), så jeg vil bare gerne tale børnenes sag, siger Anja Parbst Høst.