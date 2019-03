Fanø Bryghus udvider for millionbeløb

Fanø Bryghus, der også kendt udenfor vesterhavsøen, er i fuld gang med en ombygning af bryghuset på Strandvejen i Nordby. Renoveringen til fem millioner kroner betyder flere kvadratmeter til gæsterne og et øget fokus på kerneforretningen: At brygge godt øl.

- Med ombygningen vil vi gerne have mere indendørsservering om vinteren og dermed gøre bryghuset til et sted, hvor der er gæster hele året. Før var der 40 pladser ovenpå, men nu bliver der plads til mindst det dobbelte, siger Sofie Jansen, der med forbehold håber, at det nye bryghus står klar til påske.

Siden midten af december har Fanø Bryghus været i gang med at renovere og udvide bryghuset, der qua sine øl har sat Fanø på landkortet. Ombygningen er en følge af, at ejerne af bygningen på Strandvejen 5, erhvervsfolkene Henrik Styrup, Erik Bank Lauridsen og hans søn Per med samme efternavn, overtog driften af bryghuset fra Nørrebro Bryghus tilbage i august. Som tidligere beskrevet i JydskeVestkystens spalter, blev Sofie Jansen, tidligere ejer af industrien i Esbjerg, hentet ind som daglig leder. Hun står i spidsen for ombygningen, der blandt andet omfatter en ny hovedindgang og mere plads til gæsterne på 1. salen.

Øl med hjerne og hjerte

Med en investering i omegnen af fem millioner kroner til ombygningen, skal der noget ind den anden vej. Blandt andet har Sofie Jansen udliciteret salgsarbejdet til to distributører, der egenhændigt skal sørge for, at der både i Danmark og i udlandet er øl fra Fanø bryghus på hylderne og i hanerne. Det frigør ressourcer til at fokuserer på at brygge øl.

- Der er ingen tvivl om, at vores fokus skal være på at brygge godt øl. Som noget nyt er vi begyndt brygge økologiske øl, en pilsner og en IPA. og det er en af vores kæpheste, at vores øl skal sælges så friskt som muligt, siger Sofie Jansen.

I 2016 og 2017 havde Fanø Bryghus under de tidligere forpagtere beskedne overskud. Da Henrik Styrup og E. Bank Lauridsen Holding A/S tilbagetog driften i august, lagde de ikke skjul på, at investeringen i Fanø Bryghus ikke kun hvilede på hjerne, men også på et hjerte for øllet og øen. Men Sofie Jansen har ambitioner om, at bryghuset også skal være en god forretning.

- Jeg synes ikke, man forsøgte at udvikle forretningen før. Så længe, det gik i nul var det fint, var mit indtryk. Men det er mit mål, at stedet også skal tjene penge, og det føler jeg da et vist pres for med det beløb, der er lagt i ombygningen, siger hun.

Et af de tiltag, der skal få kasseapparatet til at bugne, er at få flere gæster til bryghuset fra fastlandet. En sag, bryghusets daglige leder vil slå et slag for. - Der er en skrøne om, at det er meget dyrt at tage færgen herover. Men for gående koster det altså kun 35 kroner for en returbillet, siger Sofie Jansen.