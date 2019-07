Fanget af tidevandet ved Mandø: Tysk familie måtte ringe 112

MANDØ: Alarmen fra alarmcentralen klokken 15 onsdag eftermiddag lød ganske alvorlig: drukneulykke stod der med tilføjelsen, at der holdt en bil midt på vejen.

Heldigvis gik det langt fra så galt. Familien Möller fra Berlin blev fanget i tidevandet på vej fra Mandø til fastlandet, og det var ikke fordi familien ikke på forhånd havde orienteret sig om tidevandet, inden de kørte fra Mandø.

Familien med to voksne og tre børn kørte fra Mandø ved 13-tiden.

- Vi havde på forhånd fået, at vide at vandet ville være på sit højeste ved 16-tiden. Så vi havde tre timer til at køre fra Mandø til fastlandet. Vi har mange gange før været på Mandø, så vi har et godt kendskab til tidevandet, fortæller André og Ursula Möller.

Men ved 13.30-tiden kørte de igennem det første vand på den seks kilometer lange Låningsvej, som forbinder Mandø med fastlandet.