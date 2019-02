Fanget af tågen: 73 m lang vindmølletransport ligger stille ved Ribe

Tæt tåge gør, at en vindmølletransport fra firmaet Torben Rafn holder stille i en svingbane i en rundkørsel syd for Ribe. Her vil den som minimum holde til kl. 20 mandag aften.

Ribe: Da en 73 meter lang og seks meter bred specialtransport med et vindmølletårn søndag kl. 20 kørte fra fabrikken Valmont SM i Hjordkær, var det intet der tydede på, at den samme aften ikke skulle nå frem til havnen i Esbjerg.

Men som trold af en æske kom tågen snigende i løbet af aftentimerne, hvilket bevirkede, at transporten fra firmaet Torben Rafn A/S ikke turde køre hele vejen til Esbjerg.

Efter først et stop ved Arnum Nykro blev det i samarbejde med politiet besluttet, at det sikreste sted at parkere den enorme specialtransport var i en svingbane ved en rundkørsel syd for Ribe.

- Problemet var ikke, at vi ikke kunne køre. Vi kunne godt være nået til Esbjerg, men udfordringen var, at de andre bilister ville have svært ved at se os, og at det ville være vanskeligt for følgebilerne at manøvrere rundt og advare i den tætte tåge, siger disponent Gert Overgaard Madsen fra Torben Rafn A/S.

Han forklarer, hvordan man omkring kl. 21 søndag aften fik meldinger fra chauffør og følgebiler om, at tågen gjorde transporten besværlig, og efter samtale med politiet blev det besluttet, at rundkørslen ved Ribe var det bedste sted at vente, til tågen var drevet væk.