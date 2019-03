Fanformanden blev ti år ældre efter fodbolddrama

- Jeg må være ærlig og erkende, at ti minutter før tid mistede jeg troen på det hele. Vi havde fået Lasha (Parunashvili, red) vist ud og skulle vinde kampen for at komme i top seks. Jeg troede, at det hele var slut, og jeg satte mig ned på tribunen og gemte hovedet i hænderne og bandede og stirrede tomt ud på de andre fans' ben. pludselig begyndte folk at råbe og skrige, og da jeg kom op at stå igen, havde Kauko scoret i det tomme mål og sendt os fra helvede til himlen, fortæller Steffen Kristensen.

- Jeg har det som om, at jeg er blevet ti år ældre, og jeg har sagt til Lammers, (træner John Lammers, red.) at så spændende må de sgu aldrig nogensinde gøre det igen, det kan jeg simpelthen ikke holde til, siger Steffen Kristensen dagen derpå.

Uden nerver

Nu endte gyseren godt set med Esbjerg-øjne, og Blue Knights-formanden glæder sig til et medaljeslutspil, der på alle parametre kun kan blive positivt.

- Vi kan spille uden nerver og uden pres. Det giver os mulighed for at give nogle af de unge spillere chancen for at høste noget erfaring og give småskadede spillere en pause. Men når vi nu er kommet med i det fine selskab, skal vi selvfølgelig gå efter at vinde alle kampe og spille vores chance. Muligheden for en bronzemedalje eller en fjerdeplads, der giver en playoffkamp om europæisk deltagelse, er ikke umulig. Vi har intet at miste og kan spille frit, måske kan det frigøre nogle ekstra kræfter og give spillerne vinger, håber Steffen Kristensen.

Fanklubben har haft busser afsted til de første fire udekampe i 2019, og formanden håber, at de fem udekampe i slutspillet også kan samle folk nok til at sende busser afsted med vestjysk støtte, selv om de tre af udekampene er på Sjælland, hvor det ifølge formanden traditionelt er svært at få folk med på tur.