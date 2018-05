Fanformand ønsker sig et fyldt stadion

Formanden for EfB's fanklub, Blue Knights, ønsker optimal opbakning til EfB i den afgørende hjemmekamp på søndag. Han så gerne, at portene blev åbnet, men omvendt har han forståelse for, at EfB har en forretning at drive.

Esbjerg: Når der søndag er returopgør i nedrykningsdramaet mellem Silkeborg IF og Esbjerg fB, skal tilskuerne have tegnebogen frem, hvis de vil inden for på Blue Water Arena.

Blandt andet på Facebook er der mange, der ryster på hovedet af, at EfB's ledelse ikke vælger at åbne sluserne og lukke folk gratis ind for at få flest muligt tilskuere på stadion og dermed den maksimale opbakning i den vigtige returkamp.

En af dem, der helt sikkert er at finde på stadion søndag aften, er formanden for EfB's officielle fanklub, Blue Knights, Steffen Kristensen.

Han ser gerne stadion blive fyldt op til returkampen.

- Der er da ikke noget, jeg hellere vil end at se stadion fyldt op med blå-hvide fans, og jeg kunne da håbe på, at EfB eller sponsorerne kommer op med noget. Men på den anden side ved vi jo også godt, at det er en forretning, og at pengetræet ikke ligefrem blomstrer i EfB for tiden. Der sidder en bankmand i direktørstolen, så mon ikke han har bedre styr på regnestykket om, hvorvidt det kan betale sig, siger Steffen Kristensen.