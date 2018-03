Familien Søby Jensen har fået en ekstra datter

Darum: - Vi ser nogle andre ting og får en ny indsigt i det danske liv og samfund. Det er meget givende som familie.

Sådan beskriver moderen Nina Jensen fordelene ved at være værtsfamilie for et ungt menneske. Hendes familie har nemlig åbnet hjemmet i Darum op for den 17-årige udvekslingsstuden Letizia Violi fra Norditalien.

Det er heller ikke første gang, at familien har haft en udvekslingsstudent i huset. Tidligere har de haft unge fra blandt andet USA, Finland, Australien og Estland.

- Vi får forbindelser til en række andre lande, som man så kan benytte, når vi rejser ud i verden for at besøge tidligere udvekslingsstudenter i deres hjemland, siger faderen Erik Søby Hansen, som da også klart regner med, at familien skal aflægge et besøg i Letizias hjemby i Italien.

For familien Søby Jensen er det vigtigt, at Letizia ser noget af den danske kultur og seværdigheder. De har derfor haft hende med i Legoland, til Lalandia i Rødby, og så har hun selv været på tur til København og Odense, og nu planlægger familien et visit i Skagen.