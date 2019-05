Familien Egsgaard køber igen op i København

Ejer fratræder

Dermed fratræder også Steen Brahe Bonke som ejer og bestyrelsesformand for Howeni Eurosafe:

- Efter at have udviklet og ejerledet Howeni Eurosafe i 33 år med forskellige roller og ofte med parallelle ansættelser, er det nu blevet tid til at fokusere på egen karriere uden samtidig at være ejerleder. Jeg er rigtigt glad for, at selskabet fortsat bliver drevet som familieejet selskab, og jeg er 100 procent sikker på, at Howeni Eurosafe fremadrettet kommer til at forstærke sin markedsposition markant i tæt samarbejde med søsterselskaberne i Egsgaard Holding, siger Steen Brahe Bonke.

Howeni Eurosafe blev i sin tid grundlagt af Steens far, Flemming T. Sørensen.

Telesikring havde sin spæde start tilbage i 1967 og har med årene vokset sig til landets største danskejede sikringsvirksomhed. Med kontorer i henholdsvis Aalborg, Esbjerg, Rødekro, Nakskov og Glostrup er Telesikring en landsdækkende virksomhed. Koncernen har således afdelinger i hele landet og beskæftiger omkring 350 medarbejdere.