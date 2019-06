Fanø Bryghus er kendt som et pænt sted, hvor gæsterne nyder gode øl i ro og mag. Men fredag aften udviklede en familiefest sig til slagsmål og tumult.

Fanø/Nordby: Fredag klokken 23.03 blev Syd- og Sønderjyllands Politi kontaktet af Fanø Bryghus i Nordby på Fanø. En familiefest havde udviklet sig, og gæsterne var kommet i slagsmål, og ville heller ikke forlade stedet. Fanø Bryghus lukker om fredagen klokken 22, og derfor valgte man at kontakte ordensmagten for at slippe af med gæsterne.

Vagtchef Torben Møller fortæller, at det drejede sig om 10 familiemedlemmer, der var kommet i slagsmål med hinanden, og ikke ville forlade stedet, da personalet bad dem om det ved lukketid.

- Der opstod tumult mellem familiemedlemmerne, og personalet kunne ikke få dem ud, fortæller vagtchef Torben Møller fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Et par af gæsterne må have opdaget, at bryghuset havde ringet til Syd- og Sønderjyllands Politi, og forlod stedet, inden en patrulje nåede til stedet.