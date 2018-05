Familie frasælger markante boligejendomme i centrum for 75 millioner

Familien Lützhöft, der er efterkommere af den karismatiske ejendomsmægler Valther Lützhöft, der døde i 1999, tjener 75 millioner kroner på at sælge to markante ejendomme i Esbjergs midtby.

Esbjerg: Det er forår, økonomien er på vej frem og muligheden for at indkassere store millionprovenuer for Esbjergs mange mere eller mindre anonyme ejendomsinvestorer er gunstige for tiden.

Det er familien Lützhöft et eksempel på. Familien med Steen Lützhöft som direktør for selskabet "ApS Pse Nr 487", som han ejer sammen med sine to søskende og en niece, er efterkommere af den karismatiske og entreprenante ejendomsmægler Valther Lützhöft, der døde i 1999.

Han efterlod blandt andet to markante boligudlejningsejendomme til sine efterkommere, og det er disse ejendomme, som efter 45 år i familien Lützhöfts eje nu er blevet solgt. Der tale om karrén, som er indesluttet af Jernbanegade, Østergade, Skolegade og Danmarksgade, det såkaldte Danmarkshus samt hjørneejendommen Kongensgade/Englandsgade, som blandt andet huser Bodega Buster - en samlet portefølje med 76 lejemål, primært boliger.

Familien ønsker ikke at udtale sig om handlen, men af salgsprospektet fremgår det, at de to ejendomme er udbudt til omkring 71 millioner kroner, og når alt lægges sammen indbringer de velbeliggende ejendomme i en såkaldt selskabshandel omkring 75 millioner kroner til familien.