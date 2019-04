Faldende elevtal: Gymnasium i Esbjerg fyrer lærere

I det kommende skoleår begynder der færre elever på Esbjerg Gymnasium, end skolen havde forventet. Derfor sendte skolen et hold af lærere på påskeferie med besked om fyring. Skolen vil forsøge at ændre på elevantallet ved blandt andet at udbyde en ny ungdomsuddannelse på skolen.

Esbjerg: I august 2016 og 2017 oplevede Esbjerg Gymnasium en større stigning i antallet af unge, der valgte at tage en ungdomsuddannelse på skolen. Det var en glædelig udvikling for Esbjerg Gymnasium, som kun varede to år. For til skolestart i august 2018 oplevede de færre ansøgere sammenlignet med de to tidligere år, og mod den kommende skolestart til august er ansøgertallet faldet yderlig. Derfor bliver der oprettet en STX-klasse mindre i august 2019, end der blev i august 2018. De færre elever har fået den konsekvens, at seks lærere fra Esbjerg Gymnasium gik på påskeferie med en fyreseddel i hånden. - Der er blevet afskediget seks lærere. Det er fastansatte, der underviser primært på STX og HF. Det er en situation, som vi er rigtig kede af, og det fylder også ude på skolen. Men det har været en længere proces, hvor vi har forsøgt at gøre det på en ordentlig måde ved at informere og begrunde situationen, siger Erling Petersson, rektor på Esbjerg Gymnasium. Ud over seks fyringer er der to ældre lærere, der går på pension til sommer. Esbjerg Gymnasium har i alt 104 lærere ansat.

Det er en situation, som vi er rigtig kede af, og det fylder også ude på skolen. Men det har været en længere proces, hvor vi har forsøgt at gøre det på en ordentlig måde ved at informere og begrunde situationen. Erling Petersson, retor på Esbjerg Gymnasium.

Flere elever Til skolestart på Esbjerg Gymnasium oprettes der normalt mellem 11-12 nye klasser. Men de to år med større tilvækst af elever oprettede skolen mellem 14-15 nye klasser. For at have undgået fyringen skulle skolen have oprettet en eller to klasser mere til den kommende årgang. Men det var der ikke nok elever til. - Jeg tror ikke, at vi set i bakspejlet kunne have gjort noget anderledes. Det vi kan pege på er en tid, hvor uddannelsesinstitutionerne skal rumme flere typer uddannelser, lyder det fra Erling Petersson. Sidste år havde skolen 237 ansøgere til STX, men til det kommende skoleår var der 180 ansøgere.

Ny ungdomsuddannelse Esbjerg Gymnasium har i slutning af marts sendt en ansøgning til Undervisningsministeriet om at få lov til at oprette en HHX-uddannelse på Esbjerg Gymnasium. I ansøgningen fremgår det, at skolen blandt andet ønsker at oprette en HHX-uddannelse, fordi man er bekymret for skolens fortsatte eksistens set i lyset af faldende ungdomsårgange samt store campus-dannelser og fusioner i området. - Ansøgningen peger ind i trenden i øjeblikket, hvor HHX er lige så eller mere populær end STX. Det handler også om det fald af elever, vi oplever i forhold til vores STX-uddannelse. Tidligere har vi haft studieretninger med erhvervsøkonomi, som var meget populære. Men på grund af den nye gymnasiereform måtte vi ikke fortsætte med den studieretning, derfor er det her en god løsning, siger Erling Petersson. Da HHX-uddannelsen i Esbjerg kun udbydes på Rybners, mener Erling Petersson, at der også er plads til ungdomsuddannelsen på hans skole. - Vi vil ikke genere naboen, Rybners, som er den eneste i Esbjerg, der udbyder HHX. Derfor vil vi gerne udbyde fire andre studieretninger, end Rybners udbyder. Vi søger også om at få maksimum tre klasser oprettet på HHX-uddannelsen, siger Erling Petersson. Esbjerg Gymnasium forventer at få svar på deres ansøgning i løbet af efteråret 2019.