Fakta i Ribe lukker

Ribe: Det bliver et farvel til Fakta i Ribe. Butikken på Trojels Knæ er blandt de 47 varslede Fakta-butikker, der skal lukkes.

Ifølge en pressemeddelelse fra Coop er forklaringen på de mange lukninger, at alle 47 butikker kører med underskud.

- Efter et år, hvor Fakta har præsteret en historisk stor fremgang, kan det virke mærkeligt at gøre dette. Men det er desværre nødvendigt for at hele kæden kan komme til at være en god forretning, og vi har mulighed for at gennemføre de nødvendige investeringer, siger direktør for Fakta Stina Glavind i en pressemeddelelse.

Lukningerne af butikkerne vil blive gennemført inden udgangen af maj og vil i alt berøre cirka 900 medarbejdere. I Ribe betyder lukningen, at der nu kun er fire discountbutikker tilbage i byen.