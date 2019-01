Fakta bekræfter: Vi åbner ny butik med Bip & Betal i Esbjerg

Esbjerg: Dagligvarekunderne i Esbjerg får næste år et moderne Fakta-lavprissupermarked, hvor de selv kan vælge, om de vil springe kassekøen over og selv scanne varer ind, men samtidig mister kunderne formentlig også to Fakta-butikker.

Rygter om lukninger

Jens Juul Nielsen, informationsdirektør hos Coop, bekræfter, at man planlægger at åbne en ny butik i Esbjerg i foråret 2020.

- Det bliver et moderne lavprissupermarked, som vi kalder det nye Fakta. Her er større udvalg i forhold til de gamle discountbutikker, specielt inden for frisk frugt & grønt, kød og pålæg. Generelt lægges der vægt på kvalitet, men stadig med faste lave priser samtidig med, at det skal være hurtigt og nemt at handle ind. Derfor vil butikken også have Bip & Betal, hvor Coop-medlemmer kan gå uden om kassekøen ved at scanne varerne med deres mobiltelefon og lægge varerne direkte ned i deres indkøbsnet, oplyser Jens Juul Nielsen.

Ifølge avisens oplysninger spekuleres der imidlertid også i, at Fakta-butikkerne på både Marievej og Hermodsvej, som de to nærmeste Fakta-butikker i forhold til den nye på hjørnet af Kvaglundvej og Strandby Kirkevej, vil lukke.

Hertil oplyser Coops informationsdirektør:

- Der er ikke tager yderligere beslutning på nuværende tidspunkt.

Esbjerg har aktuelt 12 Fakta-butikker.

Sidste år lukkede Coop 47 Fakta-butikker over hele landet, heriblandt butikken på Randersvej i Esbjerg. Fakta på Randersvej åbnede i oktober 2011 og fik kort tid efter SuperBrugsen som nabo. Konceptet med de to Coop-butikker side om side blev dog aldrig nogen succes, og i begyndelsen af 2013 lukkede SuperBrugsen sine butikker på både Randersvej og i Sædding Centret.