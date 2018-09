Fagforeningsformand: En trist dag for Ribe

Bjarne Jakobsen, formand for 3F Kongeåen, som organiserer knap halvdelen af de 65 ansatte på Ribe Jernindustri, sætter sin lid til, at kuratoren i konkursboet får held til at sælge dele af Ribe Jernindustri, så virksomheden kan føres videre i et eller andet omfang.

RIBE: Da medarbejderne på Ribe Jernindustri fredag formiddag blev informeret om virksomhedens konkurs var formanden for fagforeningen 3F Kongeåen, Bjarne Jakobsen også med, og han lagde ikke skjul på sin ærgrelse over situationen.

- Det er en trist dag for Ribe, en trist dag for hele lokalområdet, men naturligvis ikke mindst en trist dag for medarbejderne på virksomheden, siger Bjarne Jakobsen, der organiserer 30 af virksomhedens medarbejdere igennem 3F Kongeåen.

Han mener dog alligevel, at både medarbejderne og fagforeningen har grund til at bevare en vis tro på, at dele af Ribe Jernindustri kan blive ført videre.

- På mødet fik vi en klar fornemmelse af, at både kurator og ledelsen i virksomheden vil arbejde hårdt på at kunne videreføre en del af virksomheden. Så indtil andet er bevist tror og håber vi på, at det kan blive en realitet. Ribe Jernindustri er en så vigtig del af Ribes historie, så det er svært at forestille sig Ribe uden den virksomhed, mener Bjarne Jakobsen.