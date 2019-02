Esbjerg: Da Salling Group i sidste uge satte navn på 15 genopståede BR-butikker, var Esbjerg ikke i blandt. Salling Group lod dog vide, at landets femte største by måtte væbne sig med tålmodighed indtil udmeldingen om næste rul af BR-butikker, før byen med sikkerhed ville vide, om Esbjerg skal være uden en BR-legetøjsbutik

Tirsdag er Salling Group nu klar med placeringen af de sidste 11 BR-butikker, der åbner i løbet af foråret.

Og Esbjerg er i blandt.

Esbjerg får således sin BR-butik på adressen Gl. Vardevej 243, hvor tidligere Toys "R" Us var placeret mellem Bauhaus og Baby Sam i Gjesing. Lejemålet er ejet af ODK1 Ejendomme ApS, som oprindeligt er stiftet af Toy-Invest A/S.

I en pressemeddelelse skriver Salling Group:

- Opbakningen til BR har været overvældende, og det er dejligt at vi nu kan indfri forventningen til, at der naturligvis skal være en BR i Esbjerg. Det betyder, at min opgave med at få sammensat det hold, som skal skabe et helt nyt legetøjsunivers i Esbjerg, er nem at gå til. Både byens handelsliv, borgerne som mangler et sted at købe legetøj og ikke mindst de potentielle nye medarbejdere har udtrykt begejstring for kædens fortsætte liv, fortæller BR-kædens nyudnævnte chef Charlotte From.