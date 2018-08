-Set i det lys holder vi skansen og er egentlig ret stabile. Vi vil også altid opleve udsving efter, hvad der bliver udtrykt i samfundsdebatten, som for eksempel at "Nu mangler vi lærere" eller "Nu er der stor ledighed blandt fysioterapeuter", eller hvad det kunne være, siger Lars Lykkedegn, der er leder af Studenterfokus på University College Syd (UC Syd).

Det er et fald på tre procent, og selv om det meget gerne måtte gå den anden vej - set i lyset af Esbjergs ambitioner om at vokse som studieby - vækker tallene ikke stor bekymring rundt om på uddannelsesinsitutionerne.

På mange af Esbjergs uddannelser er det stadigt muligt at søge optagelse, selv om første runde af ansøgningerne er ovre. Her er nogle eksempler på studier, hvor der stadig er plads, og du kan finde samtlige Esbjerg-uddannelser med ledige pladser på www.kot.dk Civilingeniør, bygge- og anlægskonstruktionBachelor of Science i EngineeringDiplomingeniør, kemi- og biologiteknologiErgoterapeutFolkeskolelærerOffentlig administraionServiceøkonomBygningskonstruktørMultimediedesignerErhvervsøkonomi

Loft over udlændinge

Det er da også Esbjergs tekniske uddannelser, som har haft sværest ved at få de unge til at sætte kryds ved sig. På Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg (EASV) var der eksempelvis sidste år 41, som søgte ind på uddannelsen til bygningskonstruktør med Esbjerg som 1. prioritet. I år har der været 27 ansøgere.

Og hvor der sidste år var 18 ansøgninger om at læse til driftsteknolog inden for offshore i lige netop Esbjerg, er tallet i år faldet til 11 ansøgninger.

Vicerektor på EASV Søren Haahr Jensen har flere forklaringer på udviklingen:

-En del af vores uddannelser henvender sig til faglærte, som vi videreuddanne sig, og den slags uddannelser har det typisk bedst i krisetider. I øjeblikket er der stor efterspørgsel efter elinstallatører og andre håndværksuddannede, og så har de ikke tid til at tage en uddannelse ude hos os. En anden forklaring er, at vi ikke må optage så mange engelsksprogede studerende som tidligere. Der er blevet lagt loft over antallet, fordi der en overgang kom så mange, og derfor optager vi cirka 50 færre udenlandske studerende end for få år siden. Det kan også mærkes, siger Søren Haahr Jensen.