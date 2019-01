Færre fyrværkeriskader og mindre hærværk i Esbjerg Kommune

Fire af de otte personer kommer fra Esbjerg Kommune, og der var ingen skader på børn og unge under 20 år fra Esbjerg Kommune. Til sammenligning var der ved årsskiftet 2014/2015 18 fyrværkeriskader, og heller ikke for fem år siden gav skaderne varige mén.

Esbjerg Kommune: Færre fyrværkeriskader. Mindre hærværk. Det er tendensen, som Syd- og Sønderjyllands Politi og SSP Forebyggelse & Vejledning kan konstatere for årsskiftet 2018-2019 i Esbjerg Kommune. I døgnet før og efter selve årsskiftet er otte personer blevet behandlet for fyrværkeriskader på Sydvestjysk Sygehus, og ingen har fået varige mén.

Plads til forbedring

Der er dog fortsat potentiale for forbedring, for ud af de otte tilskadekomne brugte kun syv beskyttelsesbriller, og dermed kunne to små øjenskader formentlig være undgået. Det betyder, at SSP Forebyggelse & Vejledning i år vil sætte yderligere fokus på brugen af beskyttelsesbriller i den forebyggende kampagne, som i mange år er blevet afviklet for alle 5. klasser i Esbjerg Kommune. Fyrværkerikampagnen "Fyrværkeri er flot - MEN!" sætter fokus på regler og love, erstatningsansvar, brug af godkendt fyrværkeri, sikkerhedsanbefalinger og hensyn til alle dyr.

Også når det gælder anmeldelser om hærværk er udviklingen positiv, og Syd- og Sønderjyllands Politi melder om et markant fald i antallet af hærværk omkring årsskiftet. Ved årsskiftet 2018/2019 er der den 4. januar klokken 07.00 anmeldt 14 tilfælde af hærværk, mens tallet i det samme tidsrum ved nytåret 2014/2015 var 39 og i 2017/2018 var 19.