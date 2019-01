Færre Esbjerg-børn bliver anbragt

I Esbjerg Kommune anbringes færre børn og unge uden for hjemmet. Til trods for de færre anbringelser, er det dog stadig halvdelen, der ender på en institution eller hos en plejefamilie uden for kommunen.

- Ting kan også gå skævt i de tiltag, og så anbringer vi børnene senere efter at have forsøgt med massiv indsats i hjemmet, fortæller Jørgen Bruun.

Eksempelvis har man søsat projektet Hånd om Familien, som går ud på at lave fleksible løsninger i samarbejde med familien. Her bliver både forældre og børn inddraget, så problemerne kan løses på familiens egen hjemmebane. Det er dog ikke hver gang, at indsatsen i hjemmet kan løse familiens problemer.

- Vi har de senere år arbejdet med hjemmebaserede løsninger og forsøgt at sætte ind i hjemmet på et tidligere tidspunkt, end vi før har gjort, forklarer han.

Esbjerg: Antallet af anbragte børn og unge fra Esbjerg Kommune er støt faldende og har været det i flere år. I 2014 var i alt 411 børn anbragt i eksempelvis plejefamilie eller institution, og i 2018 var det tal faldet til 331. Ifølge Familie- & Forebyggelseschef i Esbjerg Kommune, Jørgen Bruun, skyldes faldet, at man i kommunen har arbejdet aktivt for at nedbringe det.

I Esbjerg Kommune har man flere gange set på, hvorvidt man skulle etablere nye steder for anbragte børn, så færre sendes ud af kommunen. Siden 2014 er der allerede etableret et nyt miljø for børn og unge i Ribe, hvor der i et parcelhus bor otte børn i det, kommunen kalder et opvækstmiljø. Derudover er der budgetteret med en udbygning i 2022 af døgninstitutionen Sydstjernen, hvor otte værelser skal tilføjes.

Halvdelen sendes ud af kommunen

Ud af de 331 anbragte børn i 2018 var de 140 anbragt i plejefamilier. Af disse børn var mindre end halvdelen anbragt hos en familie i Esbjerg Kommune, og når det kommer til andre typer anbringelser på eksempelvis opholdssteder og døgninstitutioner, sendes ligeledes halvdelen til en anden kommune. Det er dog en dyr fornøjelse, for ud over risikoen for en højere pris for anbringelsen koster det også kommunen ekstra, når sagsbehandlere skal køre rundt i landet for at besøge anbragte børn.

- Det er ikke helt normalt, at halvdelen anbringes uden for kommunen. I forhold til plejefamilier er det vanskeligt at skaffe i vores egen kommune. Men det hænger også sammen med, om vi har de rette tilbud i kommunen. Nogle børn har vanskeligheder af en sådan karakter, at vi er nødt til at anbringe dem uden for kommunen, fordi vi ikke har det rette tilbud til dem her. Det vigtigste er, at vi vurderer alle individuelt for at finde det tilbud, der passer bedst til dem, siger Familie- og & Forebyggelseschef Jørgen Bruun.

I nogle tilfælde er det dog også en bevidst beslutning at flytte barnet ud af kommunen, fordi der ifølge Jørgen Bruun kan være behov for, at nogle børn skifter miljø.

- Nogle børn kan ikke tåle at være i det samme miljø, fordi de så eventuelt genoptager et misbrug. I de tilfælde finder vi et miljø, hvor de samme muligheder ikke er til stede.