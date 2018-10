Nordby: En 62-årig mand kørte galt på Postvejen i Nordby onsdag klokken 16.40, hvor hans bil endte på taget.

- Manden mistede herredømmet over bilen formentligt på grund af et ildebefindende eller anden sygdom, så han kørte over en cykelsti og væltede om på taget i grøften, fortalte vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Mads Leervad Danmark.

Manden var ikke kommet til skade, men blev sendt til tjek på Sydvestjysk Sygehus. Manden var fra lokalområdet.