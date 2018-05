Fængslet i 14 dage: Opgør i misbrugsmiljø endte i knivstikkeri og fund af 29.000 piller

Tre personer er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter et knivstikkeri i en lejlighed i Esbjerg natten til tirsdag. På adressen fandt politiet næsten 30.000 ulovlige piller.

Sigtelsen i retten lød på, at de tre i forening skulle have tildelt den 36-årige mand ikke under ti knivstik - hvoraf det ene knivstik resulterede i en sammenklappet lunge - lige som de skulle have tildelt ham adskillige slag og spark. Samtidig blev der i den lejlighed, hvor de tre personer blev anholdt, fundet i alt 28.910 piller af fire-fem forskellige slags, som politiet mener var beregnet på videresalg.

De tre blev tirsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Esbjerg. Her blev de hver især varetægtsfængslet i 14 dage.

Politiet anholdt i en lejlighed i opgangen to mænd på 32 år fra henholdsvis Varde og Esbjerg og en 28-årig kvinde fra Esbjerg.

Esbjerg: Det ligner unægteligt et opgør i misbrugsmiljøet, der har udspillet sig i en lejlighed på Nygårdsvej natten til tirsdag.

Lejlighed bar præg af tumult

Den 28-årige kvinde var iført plastikfutter og en overtræksdragt og havde tydelige tatoveringer op ad halsen og i nakken. Den ene 32-årige mand var iført joggingtøj og plastikfutter, mens den anden 32-årige mand bar joggingbukser og en sweatshirt. I ansigtet havde han røde plamager og mærker, der godt kunne stamme fra slagsmål og bladet fra en kniv.

Politiet oplyste tidligere i en pressemeddelelse, at lejligheden, hvor anholdelsen fandt sted, bar præg af tumult, og at knivstikkeriet var foregået der.

I samme pressemeddelelse oplyste politiet, at den 36-årige mand, der var blevet udsat for vold og stukket med kniv havde været i livsfare, men at hans tilstand blev betegnet som stabil. Manden har afgivet forklaring til politiet om episoden.

Dommer Henrik Tosti valgte at efterkomme anklagerens anmodning om lukkede døre ved grundlovsforhøret med baggrund i sagens alvor, at den har fundet sted i misbrugsmiljøet, og at det vil forhindre politiets efterforskning, hvis personer med tilknytning til sagen får oplysninger om, hvad der blev forklaret i grundlovsforhøret.