Fællesspisning med LAN-party

Skads: Over 410 voksne og børn deltager på fredag den 20. april i event arrangeret af Klub Skads.

Det er tredje gang eventen afholdes, men i år har opbakningen været så stor, at flere har måtte gå forgæves for at få fat i billetterne til fællesspisningen. I år kommer overskuddet til at komme byens lokale ungdomsklub og dens brugere til gode.

Fællesspisningen blev udsolgt for en måned siden, og tilmeldingerne til LAN-partyet er ligeledes blevet højere end forventet og har også slået sidste års rekord. Tilsammen når man op over de 410 deltagere. Udvalget bag eventen består af klubpædagog i Klub Skads, Kristina Hansen Jessen, samt de tre vindere af Esbjerg Kommunes Ildsjælepris: Mie Hansen, Carina Thiim og Jens Pedersen.

- Vi forsøger at gøre det så godt vi kan, og har en lang "to do liste" hver især. Men vi er gode til at udnytte hinandens potentialer og skriver også en hel del sammen i en fælles tråd på messenger. Vi er jo ikke uddannet i denne branche men har efterhånden en del erfaring, så det skal nok skal lykkes igen, selv om der vil komme enkelte små fodfejl, fortæller Jens Pedersen i en pressemeddelelse.