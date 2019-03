Facebooks farvel til Esbjerg rammer byens lufthavn

Det er lidt af et bét for Esbjerg Lufthavn, at Facebook alligevel ikke vil bygge et datacenter i Esbjerg. Arkivfoto: Lars Lau Thygesen

Esbjerg Lufthavn havde håbet på, at byggeriet af Facebooks datacenter ville skabe øget aktivitet med indflyvning af specialister og specialudstyr. Det ville samtidig kompensere for nedgang i helikoptertrafikken til Nordsøen. Brandærgerligt, lyder det fra udvalgsformand Søren Heide Lambertsen (S).

Esbjerg: Da to repræsentanter fra Facebook i sidste uge troppede på borgmester Jesper Frost Rasmussens (V) kontor og overbragte den nedslående besked om, at den amerikanske tech-gigant efter mere end et års forarbejde alligevel ikke vil bygge Danmarks hidtil største datacenter ved Andrup, ramte det også Esbjerg Lufthavns fremtidsplaner. Den kommunale lufthavn, som i forbindelse med Esbjerg Byråds budgetlægning sidste efterår fik afsat et ekstraordinært beløb på 18,5 millioner kroner over fire år, var tiltænkt en betydningsfuld rolle i forbindelse med Facebooks etablering i den vestjyske energimetropol. Ifølge lufthavnens politiske chef, Søren Heide Lambertsen (S), formand for Teknik & Byggeudvalget, var det planen, at Facebook-byggeriet i en overgangsfase skulle skabe øget aktivitet i lufthavnen i en periode med færre flyvninger til og fra Nordsøen.

Vi havde forventet, at Facebook-etableringen ville skabe øget aktivitet i lufthavnen i en årrække. Der skulle flyves specialudstyr ind, og specialister ville have behov for at bruge lufthavnen. Søren Heide Lambertsen (S), formand, Teknik & Byggeudvalget, Esbjerg Kommune

En kompensation I forbindelse med genopbygningen af Tyra-feltet i Nordsøen forventes helikoptertrafikken i lufthavnen nemlig at blive kraftigt påvirket, og i et tidligere notat fra Esbjerg Kommune hedder det: "Det drejer sig om et grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt lufthavnen ressourcemæssigt skal tilpasse sig en evt. kommende nedgang i særligt helikoptertrafikken, eller om der i et vist omfang skal kompenseres med andre aktiviteter såsom passager- og/eller fragttrafik". Således hed det også i teksten bag det indgåede budgetforlig, at: "Allerede næste år får lufthavnen omkring otte millioner kroner - bevillingen er imidlertid faldende over perioden, da der forventes at være en gradvis forbedring af flytrafikken over de kommende år".

Arbejder på mere trafik Ifølge Søren Heide Lambertsen er der i lufthavnen på ingen måde budgetteret med trafik fra Facebooks etablering, men han siger: - Det er rigtig ærgerligt for Esbjerg og hele området, at vi ikke i denne omgang lykkedes med at få et stort datacenter til området, men det er også rigtig ærgerligt for vores lufthavn. Vi havde forventet, at Facebook-etableringen ville skabe øget aktivitet i lufthavnen i en årrække. Der skulle flyves specialudstyr ind, og specialister ville have behov for at bruge lufthavnen. Det ville utvivlsomt have skabt mere aktivitet i lufthavnen, som med sin umiddelbare nærhed til datacentret også var attraktiv for Facebook, forklarer Søren Heide Lambertsen. Hvis Facebook havde valgt at etablere hele datacentret i alle dets etaper kontinuerligt, vurderer udvalgsformanden, at lufthavnen ville kunne lukrere på Facebook-byggeriet i 5-10 år. Esbjerg Lufthavn har i dag foruden helikoptertrafikken til og fra Nordsøen ruter til olievennerne i Stavanger og Aberdeen. Med en lang landingsbane, og en terminal, der kan bruges til andet end offshore, arbejder lufthavnen hele tiden på at skaffe mere trafik.