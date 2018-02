Facebook-storm: Drop kørekortet, hvis du frygter Broens p-rampe

Hundredvis af personer har diskuteret Broen Shoppings parkeringrampe, efter at JydskeVestkysten forleden kunne fortælle at mange frygter rampen. Nu siger flere, at det bør koste kørekortet, hvis man har rampe-feber. Foto: Ken Mathiesen

Hundredvis af personer har diskuteret Broen Shoppings parkeringrampe, efter at JydskeVestkysten forleden kunne fortælle at mange frygter rampen. Nu siger flere, at det bør koste kørekortet, hvis man har rampe-feber.

Esbjerg: Esbjergs nye skihopbakke - den lange, stejle rampe fra Exnersgade til parkeringsdækket på taget af indkøbscentret Broen Shopping - har bragt sindene i kog i landets femte største by. Hundredvis af personer har på jv.dk og Facebook givet deres mening tilkende, siden JydskeVestkysten mandag fortalte, at mange kunder rent faktisk er bange for at køre på Broens parkeringsrampe. Der er dem, som føler sympati med de bilister, som undgår rampen, og dem som nu har opdaget, at de ikke eneste, der har rampe-feber. Som f.eks. Nikka K. Krog. "Hader den rampe...der er altid nogen der panikker midt i det hele, og ja rampen er opvarmet men stadigvæk glat....", skriver hun, mens Marlene Mohrs sender besked til to andre: "Det er åbenbart ikke kun os, der synes den er lidt stejl".

Broen Shopping Broen Shopping har omkring 60 butikker fordelt på knap 30.000 kvm.

På øverste dæk er der plads til 600 biler.

Kundeunderlaget er beregnet til cirka 230.000.

Broen Shopping er arbejdssted for op imod 750 personer.

Politiets mening Men der er også dem, der mener, at rampe-feberen burde give anledning til at klippe førerbeviset: "Hvis man ikke tør at køre op eller ned af den rampe, så skulle man måske overveje om, man burde have kørekort", mener Hans Hansen. Jens Jönsson referer til en episode, hvor selv ordensmagten havde en holdning til et uheld i skrånende terræn. "Jeg blev engang påkørt af en anden bilist på en bakke. Vedkommende kunne ikke "lide" at køre på bakken. Politimanden sagde sjovt nok til vedkommende, at hun måske skulle overveje, om hun skulle køre bil fremadrettet, da det var heldigt at der ikke skete personskade...."