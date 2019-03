Facebook-retræte redder stor vej i Esbjerg fra lukning

Esbjerg: Efter at Facebook har droppet sit datacenter i Esbjerg, kan trafikanterne mellem Andrup og Kvaglund, der i stor stil har protesteret over lukningen af Nordskrænten, godt lade et jubelbrøl lyde.

Planerne om Danmarks største datacenter medførte som tidligere omtalt i JydskeVestkysten, at Esbjerg Byråd sidste år besluttede på sigt at lukke Nordskrænten, som er en vigtig færdselsåre, der forbinder Andrup og Kvaglund, men som også skærer direkte gennem området, hvor Facebook ville have placeret sit datacenter. Som en naturlig følge af, at Facebook er forsvundet over hegnet, bliver beslutningen nu omgjort, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Han understreger dog, at det ikke kan være en 100 procent garanti mod lukning i al fremtid:

- Men omvendt kan man jo heller ikke udelukke, at Nordskrænten kan gå hen og blive en vigtig færdselsåre til en eller flere mindre, muligt kommende datacentre i området, så den skal bevares åben, siger borgmesteren.

Som JydskeVestkysten tidligere har omtalt, har Esbjerg Kommune langt fra har opgivet planerne om, at området kan blive hjemsted for et eller flere andre datacentre. Det skal blandt andet ses i lyset af, at Facebook nu har fået foretaget alle de nødvendige forundersøgelser, som frit og kvit vil kunne bruges af andre, ligesom der fortsat er store forhåbninger til potentialet i det såkaldte Havfruekabels ankomst til Esbjerg fra USA.

- Facebooks beslutning vil ikke afholde byen og kommunen fra at køre videre med vores planer om datacentre og andre it-virksomheder i Esbjerg, siger Jesper Frost Rasmussen.