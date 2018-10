Facebook-datacenter skal bygges ovenpå 2000 år gammel landsby

Jernalderfund: Det er usædvanligt, at arkæologer får lov til at undersøge så store områder, som det areal på 170.000 kvadratmeter ved Andrup, hvor det kæmpe Facebook-datacenter skal bygges. Det siger museumsdirektør ved Sydvestjyske Museer, Michael Alrø Jensen til DR Syd.

Her er resterne af en cirka 2000 år gammel jernalderlandsby begyndt at vise sig. Siden maj har 18 arkæologer undersøgt jorden.

- Det er muligvis Andrups begyndelse, vi har fundet. Den landsbystruktur, vi kan se, svarer til den, man ser efter Kristi fødsel, hvor man begynder at flytte sammen i landsbyer fremfor at bo spredt i landskabet, siger Michael Alrø Jensen til DR Syd.

Arealmæssigt er udgravningen den største, som Sydvestjyske Museer har været med til. Museumsdirektøren fortæller, at byggeriet af det store datacenter forventes at starte til planlagt tid på trods af fortidsfundene.

Det har siden juni været kendt, at et dengang ukendt internationalt selskab var på vej med et datacenter ved Esbjerg. Avisen Danmark kunne fredag afsløre, at det er Facebook, der står bag disse planer. Datacentret bliver det største i Danmark.