Fabulenterne udstiller udfordrende motiver fra Kanalstien

Kunstnergruppen Fabulenterne åbnede onsdag eftermiddag en udstilling med motiver fra Kanalstien ved Kammerslusen. Den udfordrende udstilling kan ses i Toldboden i påskedagene, og man er klar til at male om, hvis kommunen beslutter sig for, at husene er ulovlige.

Det er første gang, de kaster sig over en udfordring med at male ud fra det samme motiv, og det er disse vidt forskellige fortolkningerne, interesserede kan se i Toldboden i påskedagene.

- Det er en god og udfordrende måde at komme ud af sin comfort zone på, hvor man er nødt til at male noget andet, end det man måske kan i forvejen, siger Benny Husted, der er en af fabulenterne i den aktive kunstnergruppe, der udelukkende beskæftiger sig med maleri.

Ulovlige huse

Benny Husted forklarer, at udfordringen har været inspireret af plakaterne af Ribes Døre, der på en måde også er flere fortolkninger af samme motiv, og udover billedet fra kanalstien udstiller hver af fabulenterne et selvvalgt maleri fra området ved Kammerslusen.

Blandt de fremmødte gæster ved åbningen af udstillingen onsdag kl. 14 blev der joket med, at kunstnerne kunne risikere at skulle male deres billeder af de farverige huse om, hvis Esbjerg Kommune beslutter sig for, at de er ulovlige, og tvinger ejerne til at ændre farver og størrelse på husene. Hvis det sker, er Benny Husted med et smil på læben klar til at male det hele om, men der var også enighed om, at kommunen nok aldrig fik taget en konsekvent beslutning.

For Benny Husteds vedkommende har det taget omkring to-tre uger at færdiggøre maleriet fra Kanalstien hjemme i sit eget atelier, og i denne periode har han fået feedback og inspiration fra de møder, Fabulenterne holder to gange månedligt i lejede lokaler i seminarieHuset. Udover at mødes i Ribe tager gruppen og på inspirations- og malerture til blandt andet Toscana, ligesom de hyrer undervisere ind udefra som inspiration til de aktive kunstnere i gruppen.

Fabulenternes udstilling kan ses i Toldboden fra kl. 11-16 frem til og med 1. april.