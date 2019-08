Få politikere ville beskytte bevaringsværdig ejendom

SFs medlem af Plan & Miljøudvalget, Jørn Boesen Andersen, kunne ikke være tilstede på det hasteindkaldte udvalgsmøde, men han kunne i byrådssalen oplyse, at han havde været på besigtigelse på stedet og ikke støttede en bevaring af ejendommen - blandt andet fordi den er stærkt medtaget, og fordi den ikke er beliggende i et samlet kulturmiljø, men derimod står alene i det åbne land. Samme begrundelse havde Venstre, da sagen blev behandlet på udvalgsmødet.

Sagen går kort fortalt ud på, at et flertal i Plan & Miljøudvalget på et ekstraordinært møde i sidste uge besluttede at give tilladelse til at rive den bevaringsværdige ejendom, der ejes af parret Simon Brodersen og Nanna Emilie Westermann fra Gredstedbro, ned. Udvalgsformand Karen Sandrini (S) sagde - i lighed med forvaltningens indstilling samt anbefalingen fra Sydvestjyske Museer - nej til nedrivning, men kom i mindretal i sagen og begærede den derfor til afgørelse i byrådet.

- I registreringen er et relativt stort antal ejendomme blevet vurderet til at være bevaringsværdige i forskellige grader af forskellige årsager. Denne bevaringsværdige klassifikation er blevet misbrugt til at opnå en gratis fredning gennem en administrationspraksis i byggesagsbehandling eller efter planloven. Planloven giver en erstatningsfri binding i et lokalplanområde, hvor en fredningssag er forbundet med økonomiske konsekvenser for samfundet, lød det fra Sønderby, der videre mente, at den anvendte praksis er udtryk for en stærk overfortolkning og "ofte fører til, at ejendomme med ringe bygningskvalitet ender i forfald og som det, der af naboer betegnes som en øjebæ".

Enhedslistens Sarah Nørris fandt Henrik Andersen meget underholdende, men erklærede med henvisning til de nye ejere af Bøjhøjvej 4, at man ikke bør købe en bygning uden at undersøge dens tilstand først og gøre sig klart, om man kan løfte renoveringsopgaven.

- Vi har 6.000 bevaringsværdige bygninger i Esbjerg Kommune - dem løber vi ikke tør for hverken i dag eller i morgen. Folk køber et hus for at kunne bo i det, ikke for at fornøje dem, der kører forbi, lød det bl.a.

- Det interesserer mig ikke, at der kommer noget lignende. De kan bygge en svensk bjælkehytte eller en iglo bagefter - når den oprindelige ejendom er væk, så er den væk, og så kunne det ikke være mere ligegyldigt, hvad der kommer til at ligge der istedet.

Derefter gik der for alvor politisk duel i sagen. Anne Marie Geisler Andersen (R) meddelte, at hun deler museets bevarings-holdning, men dog kunne have støttet nedrivning, hvis der havde været indføjet en passus i sagen om, at ejendommen skulle bygges op på samme måde igen. Det fik Karen Sandrini til at reagere skarpt:

Afstemning

De Konservatives May-Britt Andrea Andersen havde også været på besigtigelse og roste SF for at være på den fornuftige side sammen med andre, der støtter nedrivning. Hans Erik Møller (S) undrede sig til gengæld højlydt over, at Venstre-folkene henviste til, at ejendommen ikke ligger i et sammenhængende kulturmiljø:

- Vi havde en lignende sag for nylig, hvor ejendommen befandt sig i et sammenhængende kulturmiljø, men det tog I da ikke hensyn til, lød det fra socialdemokraten, hvis partifælle, Connie Geissler understregede behovet for bevaring af gamle huse ved at sammenligne med den bevarende lokalplan i Gl. Hjerting, hun selv kæmpede så indædt for i sin tid.

Lige lidt hjalp det - bygningen må nu rives ned, for Venstre, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, De Konservative og SF stemte for nedrivning, S og EL imod og De Radikale stemte blankt.