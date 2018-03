FOF fester igennem: Hurra for vores nye undervisningskøkken

Esbjerg: FOF i Kongensgade har fået et nyt, stort undervisningskøkken. Det indvies ved et åbent hus-arrangement torsdag 19. april klokken 15.00 til 17.30, og der er dømt fest og farver.

- FOF lover, at der vil være en overraskelse i gågaden. Vi vil samtidig sende masser af grønne FOF-balloner ud af vinduerne, og vi håber, duften af god mad vil lokke mange indenfor, fortæller den lokale FOF-forstander, Gitte Flycht.

Det nye undervisningskøkken måler 90 kvadratmeter og er indrettet med inventar fra HTH. Rummet har et smukt lysindfald, og der er mulighed for at etablere små læringsmiljøer ved hjælp af inventarets fleksible funktioner. Stilen er rå, rustik og trendy.

- Der er en god stemning i rummet, og på en skala fra 0-10 er jeg nødt til at sige, at det her køkken ligger langt over 10. Det er bare for fedt, og vi oplever allerede nu, at køkkenet har en samlende funktion. Står der nogen og laver mad, trækker duften hurtigt andre i huset til, og inden vi ser os om, falder der smagsprøver af ind imellem, fortæller Gitte Flycht med et smil.