FN's Verdensmål rammer Torvet

Esbjerg: Mens Esbjerg Festuge er i fuld gang, og mange er ved at tune ind på weekend og festligheder, får esbjergenserne lige en reminder om, at der også foregår andet i verden end fest og musik.

Fredag bliver der igen sat fokus på FN's Verdensmål, når Danmark For Målene for fjerde gang gæster Esbjerg, og denne gang er det tre verdensmål under temaet "Fødevarer i Balance", der er fokus på, nemlig Verdensmål nummer 2, 14 og 15, som er henholdsvis "Stop Sult", "Livet i Havet" og "Livet på Land".

Det kommer til at handle om blandt andet madspild og råvarer, og om hvordan vi kan være med til at gøre en forskel for vores egen sundhed og for en bæredygtig fremtid ved at tænke lidt mere over vores egne madvaner.

Anne Hjernøe, der blandt andet er kendt fra programserien AnneMad, holder foredrag om, hvordan man med få justeringer kan optimere smagen i sit måltid, om at tænke lokalt og bruge årstidens råvarer og om at undgå madspild.